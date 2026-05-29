PSG y Arsenal van por la gloria: dónde ver la final de la Champions League que tendrá un horario atípico

La temporada europea llega a su punto culminante. Este sábado 30 de mayo, Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentarán en la final de la UEFA Champions League 2025/26 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, en un partido que definirá al nuevo campeón del viejo continente.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas de Uruguay y marcará una particularidad histórica: será la primera final de Champions que se dispute a las 18:00 de Europa Central, luego de que UEFA decidiera adelantar el horario habitual con el objetivo de mejorar la experiencia para hinchas, equipos y ciudades anfitrionas.

Paris Saint-Germain llega como vigente campeón de Europa y disputará la tercera final de Champions de su historia. El equipo dirigido por Luis Enrique buscará retener la corona continental después de haber conquistado su primer título en la edición pasada. En el camino a Budapest dejó atrás a varios candidatos y vuelve a presentarse como uno de los grandes favoritos.

Del otro lado estará Arsenal, que vuelve a una final de la máxima competición europea por primera vez desde 2006. El conjunto de Mikel Arteta atraviesa una temporada histórica tras recuperar protagonismo en Inglaterra y ahora intentará conquistar la primera Champions League de su historia.

Desde lo futbolístico, el choque promete estilos contrapuestos. PSG llega con una de las ofensivas más potentes del torneo, mientras que Arsenal ha construido buena parte de su campaña a partir de una notable solidez defensiva. La batalla táctica entre Luis Enrique y Arteta aparece como uno de los grandes atractivos de la definición.

¿Dónde ver la final? En Sudamérica la transmisión estará a cargo de ESPN y también podrá seguirse por streaming a través de Flow y Disney+. Además, diferentes operadores de televisión ofrecerán la señal en sus plataformas digitales.

La cita está marcada. PSG buscará confirmar su dominio reciente en Europa y Arsenal intentará romper una espera de 20 años para volver a jugar una final y conquistar por primera vez la Orejona. Budapest será el escenario de una definición que paralizará al mundo del fútbol.