Miguel Merentiel, del desconsuelo al pedido de perdón tras el papelón de Boca al quedar eliminado en Libertadores

Por primera vez en 32 años, Boca Juniors se quedó afuera en la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Un golpe histórico que se suma a las últimas cuatro eliminaciones consecutivas en la Bombonera y que deja un tendal deportivo y político de cara al futuro: Claudio Ubeda termina su contrato y todo indica que no seguirá, mientras que Juan Román Riquelme suma otro fracaso en una gestión cada vez más cuestionada y que empieza a poner en duda su continuidad más allá de 2027. Miguel Merentiel, que no fue titular por estar sentido, ingresó a los 11 minutos, mientras que Edinson Cavani, también lesionado, vio el partido desde uno de los palcos.

CAVANI ALIENTA Y LE DA ÁNIMO A SUS COMPAÑEROS DESDE EL PALCO DE LA BOMBONERA.



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El delantero uruguayo que sí estuvo en cancha fue captado en su desconsuelo tras la derrota y, junto a Leandro Paredes, fueron quienes pidieron disculpas a la hinchada al retirarse del campo de juego.

La tristeza de Merentiel tras la eliminación de Boca en la CONMEBOL #libertadores pic.twitter.com/89ouoljGf1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 29, 2026

La imagen del cierre, con los futbolistas levantando los brazos entre la impotencia y la vergüenza frente a una Bombonera que estalló en silbidos e insultos generalizados, parecía imposible de imaginar apenas 39 días atrás, cuando Boca se impuso con autoridad en el Monumental y derrotó a River con el penal de Leandro Paredes. En aquel momento, el equipo tenía puntaje ideal en la Copa, acumulaba 13 partidos invicto y se perfilaba como candidato en todos los frentes. Pero no supo gestionar el envión: los triunfos lo confundieron, perdió el equilibrio, cayó en una espiral de la que jamás logró salir y terminó condenado por sus propios errores. Pagó muy caro las expulsiones de Adam Bareiro y Santiago Ascacibar, dos piezas fundamentales, sufrió la fragilidad física de un plantel que encadenó lesión tras lesión y también las fallas de su entrenador, que volvió a equivocarse en momentos decisivos, como ante Cruzeiro en Belo Horizonte o Barcelona en Guayaquil.

Tras quedar afuera, PAREDES Y MERENTIEL le pidieron PERDÓN a la hinchada de Boca 🙏🔵🟡 pic.twitter.com/AMNAC7uPjX — Diario Olé (@DiarioOle) May 29, 2026

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 1-0 frente a Universidad Católica en la Bombonera. Un golazo de Clemente Montes en el primer tiempo definió una noche negra para el equipo de Claudio Ubeda, que necesitaba ganar para avanzar a los octavos de final y terminó tercero en el Grupo D, con el consuelo de clasificar a la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O’ Higgins en 16avos.

El conjunto xeneize volvió a mostrar serios problemas ofensivos. Dominó la pelota durante gran parte del encuentro, pero generó muy pocas situaciones claras. Apenas inquietó con una chilena de Milton Giménez, un cabezazo de Ángel Romero y una acción salvada sobre la línea por la defensa chilena. Incluso llegó a convertir sobre el final a través de Romero, aunque el tanto fue anulado por offside.

La jugada decisiva llegó a los 33 minutos del primer tiempo. Tras un tiro libre mal ejecutado por Leandro Paredes, Universidad Católica armó una contra letal que terminó con un gran remate del chileno Montes contra un palo, imposible para Leandro Brey. Desde entonces, Boca nunca encontró los caminos para revertir la historia, con apenas dos remates al arco en todo el partido.

El final estuvo acompañado por una fuerte reprobación de los hinchas. Los silbidos bajaron desde las tribunas apenas el árbitro Wilmar Roldán marcó el cierre del partido y apuntaron tanto al equipo como al entrenador Ubeda, que quedó en el centro de las críticas tras una eliminación temprana en el principal objetivo internacional del semestre. Incluso sonó: “Que se vayan todos”.

Mucho enojo de los hinchas de Boca con Ubeda tras la ELIMINACIÓN del equipo en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/A2TsvdoNGx — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

En base a La Nación / GDA.