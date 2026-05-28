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El País Ovación Fútbol

“Con toda la fuerza”: la lista de Argentina para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026

Con un clip que protagonizó Lionel Scaloni y una reversión de la canción “Tierra Santa” a cargo de Víctor Heredia y Trueno, la albiceleste presentó a sus 60 futbolistas para la Copa del Mundo.

El País
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28/05/2026, 19:19
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Lionel Messi jugando para la selección de Argentina.
Lionel Messi jugando para la selección de Argentina.
Foto: @leomessi

“Con toda la fuerza”: Argentina dio su lista de convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026
Con un clip que protagonizó Lionel Scaloni y una reversión de la canción “Tierra Santa” a cargo de Víctor Heredia y Trueno, la albiceleste presentó a sus 60 futbolistas para la Copa del Mundo.
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La selección de Argentina, que defenderá su título de campeona en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, presentó su lista de convocados para la próxima Copa del Mundo con su entrenador Lionel Scaloni como protagonista de un clip que recorrió algunos rincones del país y tuvo de fondo una reversión de “Tierra Santa” de Víctor Heredia, por el artista Trueno.

Equipo que gana, o en este caso sale campeón del mundo, no se toca y el director técnico mantuvo la base del plantel que se consagró en Qatar 2022 sumando algunos jóvenes que ya han tenido minutos en Eliminatorias Sudamericanas y que representan el necesario recambio general.
La lista de Argentina para la próxima Copa del Mundo no tiene grandes sorpresas y obviamente cuenta con la presencia estelar de Lionel Messi, pese a que pidió el cambio en el último partido con el Inter Miami.

La albiceleste tendrá dos partidos amistosos antes del Mundial y los 26 elegidos comenzarán a entrenarse en el Predio Lionel Andrés Messi, que la AFA posee en Ezeiza, desde el próximo lunes. El primero de los encuentros amistosos será frente a la selección de Honduras el 6 de junio en Texas, mientras que el 9 de junio Argentina enfrentará a Islandia en Alabama.

En la Copa del Mundo, los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán en el Grupo J, el 16 de junio 22:00 ante Argelia, luego se medirán ante Austria el 22 a las 14:00 y cerrarán su participación en esa fase frente a Jordania el 27 de junio desde las 23:00. Primero y segundo de este grupo se cruzarán con el Grupo H que la selección uruguaya comparte con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El plazo para entregar las listas vence el próximo 30 de mayo y Lionel Scaloni se tomó casi hasta el último momento para decidir a los suyos. Quienes tenían algunas molestias físicas y representaban alguna duda, finalmente tendrán un lugar: Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González y Nicolás Paz. Una de las principales ausencias en la lista es la del joven del Real Madrid y ex River Plate, Franco Mastantuono.

Llegaron Muslera, De La Cruz y Varela; ya son 22 los jugadores confirmados de Uruguay para el Mundial 2026

Los 26 de Argentina para el Mundial 2026:

Arqueros
1 Juan Musso
12 Gerónimo Rulli
23 Emiliano Martínez

Defensores
2 Leonardo Balerdi
3 Nicolás Tagliafico
4 Gonzalo Montiel
6 Lisandro Martínez
13 Cristian Romero
19 Nicolás Otamendi
25 Facundo Medina
26 Nahuel Molina

Volantes
5 Leandro Paredes
7 Rodrigo de Paul
8 Valentín Barco
11 Giovani Lo Celso
14 Exequiel Palacios
20 Alexis Mac Allister
24 Enzo Fernández

Delanteros
9 Julián Álvarez
10 Lionel Messi
15 Nicolás González
16 Thiago Almada
17 Giuliano Simeone
18 Nicolás Paz
21 José Manuel López
22 Lautaro Martínez

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