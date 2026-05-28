“Con toda la fuerza”: la lista de Argentina para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026

“Con toda la fuerza”: Argentina dio su lista de convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026

Con un clip que protagonizó Lionel Scaloni y una reversión de la canción “Tierra Santa” a cargo de Víctor Heredia y Trueno, la albiceleste presentó a sus 60 futbolistas para la Copa del Mundo.

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La selección de Argentina, que defenderá su título de campeona en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, presentó su lista de convocados para la próxima Copa del Mundo con su entrenador Lionel Scaloni como protagonista de un clip que recorrió algunos rincones del país y tuvo de fondo una reversión de “Tierra Santa” de Víctor Heredia, por el artista Trueno.

Equipo que gana, o en este caso sale campeón del mundo, no se toca y el director técnico mantuvo la base del plantel que se consagró en Qatar 2022 sumando algunos jóvenes que ya han tenido minutos en Eliminatorias Sudamericanas y que representan el necesario recambio general.

La lista de Argentina para la próxima Copa del Mundo no tiene grandes sorpresas y obviamente cuenta con la presencia estelar de Lionel Messi, pese a que pidió el cambio en el último partido con el Inter Miami.

La albiceleste tendrá dos partidos amistosos antes del Mundial y los 26 elegidos comenzarán a entrenarse en el Predio Lionel Andrés Messi, que la AFA posee en Ezeiza, desde el próximo lunes. El primero de los encuentros amistosos será frente a la selección de Honduras el 6 de junio en Texas, mientras que el 9 de junio Argentina enfrentará a Islandia en Alabama.

En la Copa del Mundo, los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán en el Grupo J, el 16 de junio 22:00 ante Argelia, luego se medirán ante Austria el 22 a las 14:00 y cerrarán su participación en esa fase frente a Jordania el 27 de junio desde las 23:00. Primero y segundo de este grupo se cruzarán con el Grupo H que la selección uruguaya comparte con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El plazo para entregar las listas vence el próximo 30 de mayo y Lionel Scaloni se tomó casi hasta el último momento para decidir a los suyos. Quienes tenían algunas molestias físicas y representaban alguna duda, finalmente tendrán un lugar: Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González y Nicolás Paz. Una de las principales ausencias en la lista es la del joven del Real Madrid y ex River Plate, Franco Mastantuono.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Los 26 de Argentina para el Mundial 2026:

Arqueros

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

23 Emiliano Martínez

Defensores

2 Leonardo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cristian Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Volantes

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo de Paul

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nicolás Paz

21 José Manuel López

22 Lautaro Martínez