Se sumó Fernando Muslera al Complejo Celeste y ya son 20 jugadores confirmados de Uruguay para el Mundial 2026

La selección uruguaya sigue sumando futbolistas en el Complejo Celeste mientras Marcelo Bielsa empieza a delinear la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026.

Este miércoles se incorporaron Federico Valverde, Maximiliano Araújo y Fernando Muslera, por lo que ya son 20 los jugadores que trabajan bajo las órdenes del entrenador argentino.

Los tres futbolistas arribaron al país en las últimas horas y rápidamente se sumaron al grupo que ya venía entrenando desde comienzos de semana. En el caso de Valverde y Araújo, ambos habían llegado a Uruguay en la noche del martes, mientras que Muslera se integró este miércoles al plantel celeste.

De esta manera, Bielsa cuenta actualmente con Santiago Mele, Sergio Rochet y Fernando Muslera en el arco; Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Mathías Olivera y Santiago Bueno en defensa; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Federico Valverde y Juan Manuel Sanabria en la mitad de la cancha; además de Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Federico Viñas y Maximiliano Araújo en ofensiva.

El regreso de Muslera marca la vuelta de un símbolo de la selección uruguaya que disputará su quinto mundial consecutivo (2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Con 39 años, el golero será el más experimentado de la delegación Celeste y dentro de una selección repleta de jóvenes, será un referente tanto dentro como fuera del campo de juego.

Se arma la banda 🫨 pic.twitter.com/oTJUIuEhN0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 27, 2026

La expectativa ahora pasa por las próximas incorporaciones y especialmente por la lista definitiva que Uruguay deberá presentar hasta el lunes 1 de junio, fecha límite establecida por FIFA para entregar las nóminas oficiales rumbo a la Copa del Mundo.

En las últimas horas, además, Valverde dejó un mensaje cargado de ilusión tras arribar al país y aseguró que dentro del plantel están “siempre ilusionados con levantar el trofeo”, mientras que Araújo remarcó la confianza que existe en el grupo de cara a la cita mundialista.

La FIFA, por su parte, dará a conocer oficialmente las listas finales de los 48 seleccionados clasificados el próximo martes 2 de junio.