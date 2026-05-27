¿Cuándo empieza el Mundial 2026? Fecha del partido inaugural del torneo, la final y por dónde se podrá ver

A pocos días del Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá, comienzan a crecer las búsquedas acerca de la fecha que dará inicio al torneo y los primeros partidos que se podrán observar.

La Copa Mundial de la FIFA que se aproxima será pionera en tener 48 países compitiendo por el máximo premio a nivel de selecciones, ya que antes la jugaban 32. Es además el primer Mundial organizado entre tres naciones.

¿Cuándo empieza el Mundial?

Aumenta la ansiedad de los aficionados por ver rodar el balón, y la pregunta principal por estos días es: ¿cuándo comienza el Mundial? El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 será el 11 de junio de 2026, que cae un día jueves. Uno de los anfitriones, México, se medirá a Sudáfrica para comenzar la acción del grupo A, que comparten con Corea del Sur y República Checa. El encuentro a disputarse en el Estadio Azteca (Banorte) será a las 16:00 horas de Uruguay, 13:00 de Ciudad de México.

Cabe recordar que este mismo enfrentamiento entre mexicanos y sudafricanos fue el que dio inicio al Mundial 2010 de Sudáfrica. En aquella ocasión, el partido terminó en empate 1 a 1. Por otro lado, cuando se ponga en marcha ese partido, México pasará a ser el único país en la historia en haber organizado tres Mundiales: 1970, 1986 y 2026.

El 11 de junio también jugarán Corea del Sur y República Checa, completando la fecha 1 del Grupo A del Mundial. Ese encuentro también será en suelo mexicano ya que se llevará a cabo en el Estadio Akron, en la zona metropolitana de Guadalajara. El partido comenzará a las 23:00 horas de Uruguay, 20:00 horas de México.

"Trionda", la pelota que se usará en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. Foto: AFP.

¿Cuándo termina el Mundial?

El partido que cerrará este torneo será la gran final del Mundial, que se jugará el 19 de julio de 2026, un domingo. El partido se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Durante la Copa del Mundo, se le ha asignado el nombre de Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Desde el inicio hasta el final de la competición, se verán 39 días de fútbol del más alto nivel, que culminará con la consagración de un nuevo campeón del mundo, salvo que vuelva a hacerse con el título la Argentina de Lionel Messi, campeona en 2022.

¿Por dónde ver el Mundial 2026?

Hay varias opciones para observar los partidos de la Copa del Mundo 2026. En Uruguay, Canal 5 anunció de forma oficial que transmitirá partidos del Mundial a través de televisión abierta, aunque en este caso serán 32 de los 104 que se jugarán. Entre ellos, se encontrarán el juego inaugural, las dos semifinales, la final y los partidos que juegue la selección uruguaya en la Copa del Mundo.

Representación conceptual de una zona de fans viendo un partido del Mundial 2026. Foto: EFE

En materia de cables DSports anunció que transmitirá los 104 partidos de la competencia a través de su señal de cable y por DGO, su señal de streaming. Otra opción es Paramount+ que, con el mismo vínculo con DSports, transmitirá los 104 partidos. En materia de streaming, además de los ya mencionados, hay que remarcar que en las últimas semanas se sumó Disney+ que por primera vez contará con la transmisión de la Copa del Mundo para Sudamérica. En este caso se tratarán de 30 partidos que incluirán 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de dieciseisavos de final, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final del certamen. Además, serán transmitidos los partidos de Uruguay.

Estos son los canales que transmitirán el Mundial 2026 en otros países:

