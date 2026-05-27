Problema para Arabia Saudita: le robaron el pasaporte en su propia boda y retrasó el arribo al Mundial 2026

La selección de Arabia Saudita atraviesa horas de preocupación en plena preparación para el Mundial 2026 y el problema involucra una de sus principales figuras, Saud Abdulhamid, lateral derecho titular del equipo, sufrió el robo de su pasaporte mientras celebraba su boda en Ámsterdam y todavía no pudo incorporarse a la concentración del equipo saudí.

El futbolista había viajado a los Países Bajos luego de finalizar su temporada en Europa, donde cerró un año positivo y logró consagrarse campeón de la Copa de Francia con el Lens. Sin embargo, lo que debía ser uno de los momentos más felices de su vida terminó transformándose en un serio inconveniente justo antes del inicio de la Copa del Mundo.

Según informó la Federación Saudí de Fútbol, delincuentes forzaron el vehículo particular del jugador mientras se desarrollaba la ceremonia y se llevaron varias pertenencias personales. Entre los objetos robados se encontraba su pasaporte, documento indispensable para viajar rumbo a Estados Unidos e incorporarse a los entrenamientos de su selección.

La federación confirmó oficialmente la “llegada tardía” del defensor y explicó que ya trabaja junto al Ministerio de Deportes y la embajada saudí en Países Bajos para acelerar la emisión de documentación de emergencia. El objetivo es resolver la situación lo antes posible y evitar complicaciones en la previa del torneo.

Mientras intenta solucionar el problema administrativo, la delegación saudí ya comenzó con la última etapa de su preparación mundialista. El plantel arribó el lunes por la noche a la ciudad de Nueva York para instalar el campamento principal de cara al Mundial 2026.

La selección permanecerá en Nueva York y disputará un amistoso frente a Ecuador el próximo 30 de mayo en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

Actualmente, Arabia Saudita trabaja con una nómina preliminar de 30 futbolistas, aunque deberá realizar cuatro cortes antes de presentar la lista definitiva para el Mundial 2026. La situación de Abdulhamid genera incertidumbre no solo por su importancia dentro del equipo, sino también porque el lateral aparece como una fija para integrar la convocatoria final si logra resolver a tiempo sus problemas de documentación.

Además, la situación genera especial atención en Uruguay, ya que Arabia Saudita será el primer rival de la selección dirigida por Marcelo Bielsa. Abdulhamid es considerado una de las piezas más importantes del conjunto saudí por su velocidad y experiencia internacional, por lo que una posible ausencia representaría una baja sensible para el estreno contra la Celeste.

En Arabia Saudita esperan que la situación de Abdulhamid pueda resolverse cuanto antes en las próximas horas y que una de las piezas más importantes del equipo llegue a tiempo para sumarse al plantel antes del estreno mundialista.