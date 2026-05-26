La selección uruguaya en Canelones: Marcelo Bielsa dará una charla abierta y habrá entrenamientos con público

La selección uruguaya tendrá una semana especial en el departamento de Canelones en la previa del Mundial 2026.

En el marco del convenio entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Gobierno de Canelones, se confirmó que la Celeste realizará actividades abiertas al público y que Marcelo Bielsa brindará una charla destinada a entrenadores, aunque también podrá asistir cualquier persona interesada.

La actividad más inmediata será este miércoles a las 19:00 horas en el Teatro Politeama, donde el entrenador de Uruguay ofrecerá una exposición abierta y gratuita hasta completar el aforo de la sala, que ronda las 400 personas.

Desde la organización aclararon que no será necesario reservar lugar previamente ni acreditar formación como entrenador para participar.

“Cualquier vecino o vecina puede acercarse”, explicaron desde la Intendencia de Canelones al detallar que la idea inicial fue convocar a entrenadores vinculados a los cursos de formación del departamento, aunque luego se resolvió abrir la actividad al público general.

Por otra parte, también se confirmó que la próxima semana la selección uruguaya llegará tanto al Estadio Martínez Monegal como al Estadio Municipal de Pando para realizar entrenamientos abiertos y gratuitos.

Las jornadas incluirán actividades especiales con niños y niñas vinculados al fútbol infantil del departamento.

Ronald Araujo y Federico Valverde yendo a uno de los entrenamientos de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Según se explicó, uno de los entrenamientos tendrá formato de clínica deportiva, con futbolistas de la selección participando junto a gurises de distintas ligas canarias. “Los jugadores van a entrenar con los niños”, señalaron, remarcando además que el objetivo es potenciar el clima mundialista a pocas semanas de la Copa del Mundo 2026.

El acuerdo entre la AUF y la Intendencia de Canelones también contempla acciones vinculadas a la imagen de la selección, entradas para niños de escuelas y baby fútbol en futuras Eliminatorias y distintas actividades de cercanía con la ciudadanía.

Cabe destacar que en una primera instancia el gobierno canario colaboró con materiales de relleno para la construcción de la primera cancha híbrida del Complejo Celeste y también de Uruguay. También existió colaboración en arreglos del entorno del mismo complejo.