Mathías Olivera: el impacto por la ausencia de Nández, la lesión que superó y el sueño de ganar el Mundial

En la noche del lunes llegó Mathías Olivera a Uruguay para sumarse en las próximas horas a los entrenamientos de la selección uruguaya junto al resto de sus compañeros en el Complejo Celeste. El defensa del Napoli, que será uno de los 26 de la lista de Marcelo Bielsa, habló sobre cómo ve a los jugadores de cara al Mundial y se expresó sobre la ausencia de Nahitan Nández.

"Algo leí, no tuve la oportunidad de hablar con los compañeros. Impacta porque Nahitan hace mucho que está, jugó muchos partidos en Eliminatorias y lo que significa dentro del grupo", sostuvo Olivera y agregó: "Se viene el Mundial, hay que estar positivo y que se venga lo mejor".

El futbolista del Napoli manifestó a su arribo: "Estoy contento sobre todo de estar acá en Uruguay y a ponerme a disposición para entrenar. Muy ansioso y con ganas de arrancar". Sobre si habló con Bielsa por cuál será su posición en el certamen, sostuvo: "No tengo idea, vamos a ver dónde me toca. En Napoli estaba jugando de tercer central en línea de tres".

Este presente de Uruguay indica que tiene a varios futbolistas en recuperación y sobre ese detalle también reparó Olivera: "Es un tema que en todas las selecciones ha pasado. Hace tres semanas tuve una pequeña lesión pero ya me encuentro bien y con muchas ganas. Fue en un músculo interno no fue tan grave, pero es complicado, sobre todo terminando las ligas".

Mathías Olivera con pelota en el amistoso entre México y Uruguay en Torreón. Foto: @Uruguay.

El futbolista surgido en Nacional admitió que "puede que no haya (algarabía) como otros años, pero vamos a darle motivación a la gente. Sé lo que se siente cuando los resultados no se dan, pero que confíen que vamos a prepararnos para hacer un lindo Mundial. Uno no quiere decir cosas más allá, pero hacer un buen Mundial sería tratar de alcanzar una final, hay que ir con esa mentalidad. Es muy difícil, pero hoy vamos a tratar de ganar la Copa, uno siempre quiere ganar".

Por último, habló de dos futbolistas: Luis Suárez y Manuel Ugarte. Sobre el hecho de que el Pistolero no esté en el Mundial, afirmó: "Todos sabemos la calidad de Luis y lo que significa. Obvio que hubiera estado bueno que esté en el Mundial, pero son decisiones del técnico", mientras que sobre la chance de que el volante central pueda arribar a Napoli, sostuvo: "Que venga sería increíble".