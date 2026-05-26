Bentancur sobre la ausencia de Nández en Uruguay: “Es un referente para nosotros y es una lástima que no esté”

Rodrigo Bentancur llegó este martes a Montevideo para sumarse a los trabajos de la selección de Uruguay que ultima los detalles para el Mundial 2026 que tendrá a la Celeste en el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

El volante de 28 años arribó en horas de la mañana y en rueda de prensa comenzó hablando de lo que significa jugar la Copa del Mundo: “Tengo muchas ganas y estoy agradecido. Es un honor poder vivir un tercer Mundial con la selección”.

El jugador del Tottenham Hotspur de Inglaterra hizo referencia a cómo vivió este último tiempo: “El último mes y medio me preocupé solo por mi club. Me sentía muy responsable por el mal momento de Tottenham y la lesión”.

“El primer objetivo cuando me lesioné era poder llegar al Mundial pero después pasó a un segundo plano porque quería ayudar a mis compañeros a salir de una situación complicada”, explicó.

Su equipo se salvó del descenso en la Premier Legue y luego de cumplir con ese objetivo, ahora empieza otra historia para Bentancur: “Recién ahora me pongo en modo selección y ahora me voy a poner a recuperar bien para llegar de la mejor manera al Mundial”.

Las camisetas de Nahitan Nández, Rodrigo Aguirre y Rodrigo Bentancur en la previa de Uruguay-Colombia. Foto: @Uruguay.

Rodrigo Bentancur y la ausencia de Nahitan Nández en la selección de Uruguay

Rodrigo Bentancur fue consultado por la ausencia de Nahitan Nández, quien por decisión de Marcelo Bielsa no jugará el Mundial 2026.

“Nahitan es un referente para nosotros y es una lástima que no esté. Es una ausencia importante”, dijo el volante de 28 años.

“Me enteré recién ahora. Cuando entre al Complejo Celeste vamos a ver con mis compañeros como está la situación pero es una lástima", agregó Rodrigo Bentancur.

Y respecto a lo que le toca a Uruguay en la Copa del Mundo, el jugador del Tottenham Hotspur dijo: "En un Mundial son partidos aparte, no hay partidos fáciles. Casi todos tienen jugadores en Europa y por todo el mundo”.

Por último, Bentancur cerró diciendo: “A la gente decirle que vamos a darlo todo en el Mundial. Sabemos que tenemos un cuadrazo y que estamos en deuda por lo que fue el Mundial pasado”.