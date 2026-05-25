¿Cómo ver desde Uruguay todos los partidos del Mundial 2026? Las opciones por televisión y streaming

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. El próximo 11 de junio comenzará a rodar la pelota en un certamen que tendrá a Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones hasta el 19 de julio y con la particularidad de que contará, por primera vez en la historia, con 48 selecciones y por lo tanto aumenta su cantidad de partidos a 104 por lo que durante más de un mes se llevarán a cabo grandes duelos entre selecciones de las distintas confederaciones.

Por quinta Copa del Mundo consecutiva estará Uruguay ya que la Celeste dirá presente en el Grupo H junto a la siempre candidata España, la sorprendente Cabo Verde y Arabia Saudita, una de las potencias del continente asiático con la que la que los dirigidos por Marcelo Bielsa harán su estreno.

¿Dónde se podrán ver todos los partidos del Mundial 2026 desde Uruguay? Las opciones son varias y de hecho hay posibilidades en televisión abierta, cable y streaming, por lo que los distintos usuarios tendrán muchas chances de seguir los encuentros de la competencia más importante de selecciones.

En diciembre de 2025, Canal 5 anunció de forma oficial que transmitirá partidos del Mundial a través de televisión abierta, aunque en este caso serán 32 de los 104 que se jugarán. Entre ellos se encontrarán el juego inaugural, las dos semifinales, la final y los partidos que juegue la selección uruguaya en la Copa del Mundo. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables DSports anunció que transmitirá los 104 partidos de la competencia a través de su señal de cable y por DGO, su señal de streaming. En un hecho trascendental para los usuarios de los distintos cables, distintas empresas llegaron a una alianza con la señal que les permite contar con sus canales y por ende con todos los partidos, así como también las competencias que, hasta el momento, emitía en exclusiva DSports.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones. A los canales, también se sumó Paramount+ que, con el mismo vínculo con DSports, transmitirá los 104 partidos.

En materia de streaming, además de los ya mencionados, hay que remarcar que en las últimas semanas se sumó Disney+ que por primera vez contará con la transmisión de la Copa del Mundo para Sudamérica. En este caso se tratarán de 30 partidos que incluirán 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de dieciseisavos de final, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final del certamen. Además, serán transmitidos los partidos de Uruguay.