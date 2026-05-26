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El País TvShow TV y radio

Canal 10 anunció su operativa para el Mundial 2026: enviados, nuevo programa y una sorpresa

Saeta anunció su cobertura especial del Mundial 2026 con enviados en las sedes, entre ellos Martín Charquero y Rafa Cotelo, además de nuevos programas y contenido multiplataforma.

El País
El País
26/05/2026, 20:29
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Rafa Cotelo será uno de los enviados.
Foto: Canal 10.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Canal 10 anunció este martes el operativo periodístico y de entretenimiento que desplegará para cubrir la próxima Copa del Mundo, con enviados especiales en las sedes mundialistas y una programación transversal que involucrará a varios de sus ciclos más fuertes, además de nuevos programas.

En el marco de las transmisiones de los partidos en directo irán por cable (DirecTV, Montecable, TCC, Nuevosiglo, Flow) y Canal 5 por TV abierta, la señal de Saeta apostará a una cobertura que combine información deportiva, color, entretenimiento y contenidos enfocados en el hincha uruguayo.

Entre los periodistas y comunicadores que viajarán para seguir de cerca el Mundial estarán Martín Charquero, Rafa Cotelo, Shulay Cabrera, Daro Kneubuhler y Gastón "Waldemar" Carbajal. Desde Montevideo, en tanto, Roberto Moar y Marcelo Scaglia centralizarán la información y el análisis diario.

Martín Charquero.
Martín Charquero.
Foto: Darwin Borrelli

La cobertura deportiva tendrá como eje principal a Subrayado, que incorporará el seguimiento cotidiano de la selección uruguaya y de todo lo que ocurra alrededor de la Copa del Mundo. Además, el canal anunció intervenciones especiales y salidas en distintos programas de la grilla como La mañana en casa y Polémica en el bar.

Uno de los focos diferenciales estará puesto en el vínculo con los hinchas y en el costado más humano de los futbolistas. En ese sentido, Cotelo tendrá un rol destacado gracias a la cercanía que construyó durante años con varios integrantes de la selección uruguaya a través de ciclos como Por la camiseta, con la intención de mostrar historias y momentos fuera de la cancha.

Por otra parte, Shulay Cabrera será una de las figuras principales de la cobertura digital y participará como movilero especial de La mañana en casa, actualizando en tiempo real el ambiente mundialista y el movimiento de los fanáticos uruguayos.

El humorista Shulay Cabrera asegura que su asignatura pendiente es ser cantante.
Shulay Cabrera.

La propuesta también incluirá un nuevo programa centrado en la experiencia del hincha. Se trata de Nunca Favoritos, ciclo conducido por Daro Kneubuhler y Waldemar, que combinará humor, improvisación, entrevistas descontracturadas y situaciones insólitas en torno al fenómeno mundialista.

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Gastón Carbajal (Waldemar) y Daro Kneubuhler tendrán el programa "Nunca favoritos".
Foto: Canal 10.

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