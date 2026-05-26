Canal 10 anunció su operativa para el Mundial 2026: enviados, nuevo programa y una sorpresa

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Canal 10 anunció este martes el operativo periodístico y de entretenimiento que desplegará para cubrir la próxima Copa del Mundo, con enviados especiales en las sedes mundialistas y una programación transversal que involucrará a varios de sus ciclos más fuertes, además de nuevos programas.

En el marco de las transmisiones de los partidos en directo irán por cable (DirecTV, Montecable, TCC, Nuevosiglo, Flow) y Canal 5 por TV abierta, la señal de Saeta apostará a una cobertura que combine información deportiva, color, entretenimiento y contenidos enfocados en el hincha uruguayo.

Entre los periodistas y comunicadores que viajarán para seguir de cerca el Mundial estarán Martín Charquero, Rafa Cotelo, Shulay Cabrera, Daro Kneubuhler y Gastón "Waldemar" Carbajal. Desde Montevideo, en tanto, Roberto Moar y Marcelo Scaglia centralizarán la información y el análisis diario.

Martín Charquero. Foto: Darwin Borrelli

La cobertura deportiva tendrá como eje principal a Subrayado, que incorporará el seguimiento cotidiano de la selección uruguaya y de todo lo que ocurra alrededor de la Copa del Mundo. Además, el canal anunció intervenciones especiales y salidas en distintos programas de la grilla como La mañana en casa y Polémica en el bar.

Uno de los focos diferenciales estará puesto en el vínculo con los hinchas y en el costado más humano de los futbolistas. En ese sentido, Cotelo tendrá un rol destacado gracias a la cercanía que construyó durante años con varios integrantes de la selección uruguaya a través de ciclos como Por la camiseta, con la intención de mostrar historias y momentos fuera de la cancha.

Por otra parte, Shulay Cabrera será una de las figuras principales de la cobertura digital y participará como movilero especial de La mañana en casa, actualizando en tiempo real el ambiente mundialista y el movimiento de los fanáticos uruguayos.

Shulay Cabrera.

La propuesta también incluirá un nuevo programa centrado en la experiencia del hincha. Se trata de Nunca Favoritos, ciclo conducido por Daro Kneubuhler y Waldemar, que combinará humor, improvisación, entrevistas descontracturadas y situaciones insólitas en torno al fenómeno mundialista.