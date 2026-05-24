Shakira sobre monumento emblema de México y Messi hablando en inglés; así es el videoclip de la canción del Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó a tomar ritmo y la FIFA encendió la previa con el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo interpretada por la cantante colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy. El videoclip, de cuatro minutos de duración, reúne estrellas del fútbol mundial, impactantes coreografías y escenarios emblemáticos de los países anfitriones.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue la aparición de Lionel Messi, quien sorprende pronunciando en inglés la frase “We are ready” (“Estamos listos”), un gesto poco habitual en el capitán argentino. A lo largo de su carrera, Messi evitó expresarse públicamente en otros idiomas y hasta reconoció recientemente que lamenta no haber estudiado más lenguas durante su juventud.

El videoclip apuesta a transmitir una idea de unidad global alrededor del fútbol y para eso suma figuras de distintas selecciones y continentes. Además de Messi, participan futbolistas como Kylian Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Júnior, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland.

La producción audiovisual comienza con Shakira sobre el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más representativos de Ciudad de México, ciudad que tendrá un rol central en la Copa del Mundo y será sede de la inauguración del torneo.

Shakira en el video de "Dai Dai". Foto: YouTube.

La artista colombiana vuelve así a convertirse en una de las grandes figuras musicales de un Mundial, tal como ocurrió años atrás con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010. En “Dai Dai”, mezcla ritmos latinos y africanos con una estética festiva y multicultural.

Otro de los focos del videoclip está puesto en los niños de Triplets Ghetto Kids, un grupo de danza de Kampala, Uganda, que trabaja con menores en situación vulnerable a través del arte y la música. Los bailarines acompañan a Shakira en diferentes coreografías desarrolladas en un estadio, paisajes desérticos y escenarios urbanos que evocan barrios populares latinoamericanos.