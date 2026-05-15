Shakira lanzó "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, e incluye un guiño a Uruguay: la letra completa

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy estrenaron este jueves "Dai Dai", el tema oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que busca recordar a los niños "que los sueños sí se pueden alcanzar".

"¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!", escribió Shakira anoche al publicar la canción, de cuyo videoclip hizo un adelanto a comienzos de mes. La colombiana compartió el afiche de la canción oficial del Mundial, en el que aparece junto a Burna Boy con el balón de la Copa del Mundo.

"Voy a donar el 100 % de las ganancias de 'Dai Dai' para el Fondo de Educación de la FIFA", agregó la colombiana. El objetivo de esta canción es recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.

"La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas (...) El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí", expresó, por su parte, el nigeriano Burna Boy.

“Dai Dai” dura casi cuatro minutos y es una canción bailable que fusiona estilos como afrobeats, dancepop, worldbeats y reggaetón. “Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces/ Has sido valiente todo este tiempo/ Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta Shakira en ingles al principio de la canción. “Sigue tu deseo, donde hay voluntad, hay un camino”, suma Burna Boy.

El dúo también rinde homenaje a varias leyendas del fútbol, incluidos Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi, así como a países participantes de este año como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y los Países Bajos. En esa lista se nombra a Uruguay, donde la colombiana actuó en diciembre con dos shows agotados en el Estadio Centenario.

"Dai Dai" todavía no tiene su video oficial lanzado, pero a principios de mes se lanzó un adelanto que muestra a Shakira vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el equipo de Brasil, y con varias pelotas junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos del sencillo.

La cantante entra a la cancha del Maracaná con un balón Trionda, oficial del próximo Mundial, que pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de "Dai Dai" con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina o Estados Unidos.

Shakira durante su histórico show en Río de Janeiro. Foto: Pablo Porciuncula/AFP.

La escenografía se completa con cuatro pelotas de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el Trionda de 2026. Es una referencia a su participación en los torneos: "Waka Waka (Esto es África)" fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde la colombiana repitió en el de Brasil 2014 con "La La La", mientras que su éxito 'Hips Don't Lie' fue sensación en el 2006 en Alemania.

Se espera que la colombiana interprete esta canción en la final del Mundial el próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo en el que también participarán Madonna y el grupo surcoreano BTS.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

La letra completa de "Dai Dai"

You knew from the day you were born

That here in this place you belong

You been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Come follow your desire

Where there’s a will, there’s a way

You are the owner of that fire

No one can take it away

Sweat and blood to writе your story

That is how you paved the way

You’re about to rеach the glory

Only one step away

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe, I believe

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Energy is contagious, you know

And it never fails no, no

No one’s getting tired, I know

‘Cause you got that fire, ayo

Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go

We’ve taken all that our hearts can hold

We can’t hold on to the past no more (Mmm)

From the dirt and the tears, we make gold

We are more than flesh and bones

All the highs and lows (Highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romario

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Con información de EFE