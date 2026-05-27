Con Muslera en cancha, el Estudiantes del Cacique Medina pasó a octavos de Libertadores tras una victoria agónica

El Estudiantes de La Plata de Fernando Muslera consiguió este martes un agónico triunfo 1-0 frente a Deportivo Independiente Medellín y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo del grupo A, en un partido por la última fecha jugado en el estadio Uno, en La Plata.

El equipo platense dominó ampliamente el desarrollo, pero recién consiguió el gol de la victoria y de la clasificación en tiempo de adición con un cabezazo de Mikel Amondarain (90+3').

Con este resultado, el brasileño Flamengo (16) terminó en la cima del grupo A, seguido por Estudiantes (9), mientras que el DIM (7) acudirá a los playoffs de la Copa Sudamericana y Cusco (1) quedó eliminado de todas las competencias.

Los dos tenían claro lo que necesitaban, con un Estudiantes obligado a tratar de conseguir los tres puntos, y el DIM agazapado, a sabiendas de que un empate le alcanzaba para sellar su clasificación.

Por eso Estudiantes intentó desbordar desde el inicio, pero fue el conjunto colombiano el que tuvo la primera chance clara a los 9 minutos, cuando Yony González recibió un rebote dentro del área, y con el arquero Muslera desacomodado, pero remató sobre el travesaño.

El Pincha tomó el control del balón, con una posesión cercana al 70 por ciento, pero le faltaba el factor sorpresa para encontrar un punto débil en la defensa visitante, que no pasaba demasiados apremios.

De hecho, la ocasión más propicia para el local fue un contraataque en el que llegó con ventaja numérica al área colombiana, pero Fabricio Pérez la desperdició con un remate débil a las manos del arquero Eder Chaux, y luego fue Guido Carrillo el que remató desde buena posición, pero sin fuerza.

Con menos tenencia, el DIM inquietaba de todas maneras y antes del descanso asustó a los hinchas de Estudiantes con un tiro de Francisco Chaverra que se fue apenas por encima del travesaño.

Sin la claridad que precisaba su equipo, el DT Alexander "Cacique" Medina sacó al colombiano Edwuin Cetré, impreciso en su tarea, y dispuso los ingresos de Lucas Alario y Joaquín Tobio Burgos para tener más peso en el área de enfrente.

Alexander "Cacique" Medina, director técnico de Estudiantes de La Plata. Foto: EFE.

El ímpetu de Estudiantes para llevarse la victoria en el cierre del partido de Libertadores

Con más voluntad que ideas, Estudiantes arrinconó en su campo al DIM y le llenó el área de centros, y allí apareció Chaux con un par de excelentes intervenciones, ante un frentazo de Carrillo, primero, y poco después, volando hasta el ángulo derecho para descolgar un cabezazo de Santiago Núñez.

La noche parecía consumirse con un empate que premiaba la defensa a ultranza del conjunto colombiano, pero la tenacidad de un Estudiantes siempre voluntarioso iba a encontrar el desahogo y el grito de festejo en el 90+3', con un centro que encontró la cabeza de Castro, primero, y casi sobre la línea la de Amondarain para desatar la locura en La Plata.

La jugada fue revisada por el VAR y comprobó que el talón de un jugador del Poderoso que quedó enganchado habilitaba toda la jugada.

Así, Estudiantes se convierte en el tercer equipo argentino en los octavos, a la par de Independiente Rivadavia y Rosario Central, en busca de recuperar el protagonismo en la Libertadores, con la mística de su historia copera.

Con información de AFP.