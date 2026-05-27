¿Cuándo juega Uruguay en el Mundial 2026? Fecha del debut de la Celeste y por dónde ver sus partidos

Se aproxima el debut de Uruguay en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y crece la expectativa por ver a la Celeste en acción. El combinado dirigido por Marcelo Bielsa llega al torneo con algunas dudas por sus recientes actuaciones, pero con la esperanza de avanzar en un grupo que parece ser accesible. A continuación, repasamos los partidos de Uruguay en el Mundial.

¿Cuándo debuta Uruguay en el Mundial 2026?

Uruguay integrará el Grupo H del Mundial junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Su debut será el lunes 15 de junio frente a la selección de Arabia Saudita, a las 19:00 horas de Uruguay, en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium).

La fecha 2 para los dirigidos por Bielsa será el domingo 21 de junio de 2026, frente a Cabo Verde. Ese encuentro también será a las 19:00 horas y será la segunda presentación de la Celeste en el Estadio Miami.

Para la fecha 3, Uruguay se desplazará a Guadalajara, México, para medirse a España. Ese encuentro será el viernes 26 de junio de 2026, a las 21:00 horas de Uruguay.

¿Por dónde se pueden ver los partidos de Uruguay en el Mundial?

Habrá varias opciones para ver los partidos de Uruguay en el Mundial 2026. Canal 5 anunció de forma oficial que transmitirá partidos del Mundial a través de televisión abierta, aunque en este caso serán 32 de los 104 que se jugarán. Entre ellos se encontrarán el juego inaugural, las dos semifinales, la final y los partidos que juegue la selección uruguaya en la Copa del Mundo. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

El festejo de Federico Valverde y Darwin Núñez tras el gol de Uruguay frente a Inglaterra en la previa del Mundial 2026. Foto: AFP.

En materia de cables DSports anunció que transmitirá los 104 partidos de la competencia a través de su señal de cable y por DGO, su señal de streaming. En un hecho trascendental para los usuarios de los distintos cables, distintas empresas llegaron a una alianza con la señal que les permite contar con sus canales y por ende con todos los partidos, así como también las competencias que, hasta el momento, emitía en exclusiva DSports.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones. A los canales, también se sumó Paramount+ que, con el mismo vínculo con DSports, transmitirá los 104 partidos.

En materia de streaming, además de los ya mencionados, hay que remarcar que en las últimas semanas se sumó Disney+ que por primera vez contará con la transmisión de la Copa del Mundo para Sudamérica. En este caso se tratarán de 30 partidos que incluirán 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de dieciseisavos de final, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final del certamen. Además, serán transmitidos los partidos de Uruguay.