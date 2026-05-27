"Siempre ilusionados con levantar el trofeo": Fede Valverde sobre las expectativas de Uruguay para el Mundial

Federico Valverde, capitán del Real Madrid y uno de los capitanes de la selección uruguaya, llegó en la noche del martes al país para integrarse a los entrenamientos previos al Mundial 2026. Entre otras declaraciones, el futbolista se expresó sobre las aspiraciones del plantel para dicho torneo: "Siempre ilusionados con levantar el trofeo. Lo que uno siempre soñó de chiquito; jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo". Agregó además que, a pesar de estar ilusionados con ello, hay que ir "paso a paso".

"Uno siempre sueña con que Uruguay esté en lo más alto y la última imagen buena de Uruguay en un Mundial fue en Sudáfrica", señaló el jugador y agregó que gran parte del plantel creció con esa imagen, que le encantaría poder igualarlo para que Uruguay se sienta orgulloso como con el cuarto puesto obtenido en 2010.

Con respecto a la no convocatoria de Nahitan Nández a la selección uruguaya, Valverde señaló que está muy triste por el jugador con el que compartió mucho tiempo de su carrera. "Sé que el momento por el que está pasando él es muy triste, doloroso, pero al final hay que respetar lo que dice el entrenador", dijo.

Tras ser consultado sobre el rol que ocupará dentro del esquema que plantee Marcelo Bielsa y la posibilidad de ocupar el lateral derecho luego de conocerse la ausencia de Nández, Valverde señaló que estará disponible para lo que quiera el técnico. "Hay que aceptar lo que quiere el entrenador, es el que manda", sentenció.

De su situación actual en el Real Madrid, el futbolista expresó: "Tuve el respaldo de mucha gente, el cariño de todos los aficionados del Real Madrid, el apoyo también del club. Hay veces que hay que pasar estos mínimos obstáculos dentro del fútbol, de la vida". Además, sobre lo ocurrido en el club merengue agregó: "Todo esto me llevará a ser un mejor capitán en lo próximos años y ojalá poder seguir defendiendo al Real Madrid".

Junto con Federico Valverde, también llegó a Uruguay Maximiliano Araújo, jugador del Sporting de Portugal. "Todavía no caigo, estuve en todo el proceso de la eliminatoria, pero la verdad que no caigo todavía", expresó el jugador sobre su inminente participación en el Mundial. A su vez, dijo que sabe lo que representa y se siente preparado para afrontarlo.

Uruguay comparte el Grupo H del mundial con Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Araújo se refirió a estos rivales como un grupo lindo en el que la selección deberá trabajar partido a partido. "Tenemos que enfocarnos en nosotros porque sabemos que tenemos grandísimos jugadores y creo que vamos a llegar muy bien”, sentenció.