Gremio vs. City Torque en vivo por Sudamericana: el Ciudadano y el tricolor definen el primer lugar del grupo

Abrieron el grupo y lo cerrarán definiendo el primer y el segundo lugar. Gremio de Brasil recibe a Montevideo City Torque en Porto Alegre (19:00 por DSports y DGO) en el partido que definirá quien avanzará directamente a octavos de final de la Copa Sudamericana y quien tendrá que enfrentar a uno de los terceros de Copa Libertadores en una fase previa.

Los dos equipos llegan de buenas actuaciones. Mientras el tricolor gaúcho venció 2-0 como local a Palestino de Chile, los Ciudadanos fueron muy superiores a Deportivo Riestra de Argentina y lo golearon 4-1 en el estadio Centenario. Actualmente los dirigidos por Marcelo Méndez son los punteros del grupo con 12 puntos y los de Luis Castro tienen diez unidades. El empate favorece a los uruguayos para mantener el primer lugar de grupo.

En cuanto a la actividad local, Gremio viene de vencer 3-2 a Santos y se ubica decimocuarto entre los 20 equipos del Brasileirao. Montevideo City Torque, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Progreso, está tercero en su serie del Torneo Intermedio y séptimos en la tabla Anual.

Gremio vs. Montevideo City Torque: alineaciones probables

Día: martes 26 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Arena do Gremio

Televisa: DSports/DGO

Gremio: Weverton; Cristian Pavón, Luis Guedes, Viery, Pedro Gabriel; José Enamorado, Leonel Pérez, Arthur, Francis Amuzu; Gabriel Mec, Carlos Vinícius.

DT. Luís Castro.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez.

DT. Marcelo Méndez.

Árbitro. Jesús Valenzuela. Asistentes. Jorge Urrego, Lubin Torrealba. Cuarto. Elmar Carderas VAR: Juan Soto, Stefani Escobar (Venezuela).