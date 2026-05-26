Nacional vs. Coquimbo Unido por Libertadores: hora, probables formaciones, dónde verlo y qué necesita el Bolso

Nacional precisa hoy una victoria urgente ante Coquimbo Unido por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores. El partido se disputa desde las 21:30 horas en el Gran Parque Central y podrá verse en vivo a través de ESPN 5 y Disney+ Premium.

La igualdad 0-0 ante Universitario ahondó aún más la herida del tricolor, que con ese resultado se quedó afuera de los octavos de final del máximo certamen continental.

Su aspiración inmediata es clasificar a la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana y para hacerlo deben cumplir con una condición: imponerse frente al equipo chileno —líder del grupo con 10 puntos— ya que eso le alcanzará sin importar lo que ocurra en el partido entre Universitario y Deportes Tolima, que se juega a la misma hora.

Si el Bolso suma de a tres y gana Universitario, será tercero por perder el mano a mano con los incaicos, lo mismo que le ocurrirá con Deportes Tolima en caso de empate. Si ganan los cafeteros, directamente será tercero por hacer más puntos que la "U", pero menos que el elenco colombiano.

De hecho, hasta podría avanzar con un empate si es que hay triunfo de Deportes Tolima como visitante en suelo peruano.

El equipo liderado por Jorge Bava arriba a este compromiso en plena crisis deportiva. Porque perdió más de lo que ganó en el Torneo Apertura, porque los cambios en la dirección técnica aún no le generan resultados y porque tampoco hizo pie en un grupo de Libertadores que a priori era accesible.

Por más que tiene andar perfecto en el Torneo Intermedio, donde inició con victorias consecutivas ante Montevideo City Torque y Albion, a nivel deportivo le resulta impostergable jugar una copa internacional en el segundo semestre.

En lo que respecta a los nombres, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación Maxi Silvera se retiró del partido ante Albion con una molestia en la misma zona donde en su momento había sufrido un desgarro en el gemelo interno y resta esperar a las próximas horas para saber si estará a disposición.

Maximiliano Silvera en Nacional ante Albion en el Gran Parque Central Foto: Leonardo Mainé.

En el caso de Baltasar Barcia, que jugó por última vez contra Universitario en condición de local, lo preservaron para que pueda jugar este partido clave.

En relación a Lucas Rodríguez, quien fue reemplazado a los 11 minutos del duelo ante la "U" por una lesión, no se sabe con exactitud si llega bien o no desde lo físico.

Los dirigidos por Hernán Caputto arriban desde Chile con el liderazgo asegurado, pero buscan un triunfo que les garantice el primer lugar de la llave, por lo que jugarán con titulares. Su último partido en el plano local fue el 22 de mayo en la visita a Everton, donde finalizaron igualados 1-1.

En lo que respecta a la Libertadores, vienen de golear 3-0 al Deportes Tolima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso el pasado 19 de mayo.

Coquimbo Unido vs. Nacional por Copa Libertadores: hora, probables formaciones, dónde verlo y qué necesita el Bolso

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos; Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, M. Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá, Benjamín Chandía; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Hora: 21:30.

TV: ESPN 5 y Disney+ Premium.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina).

Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (Argentina).

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina).

VAR: Héctor Paletta y Germán Delfino (Argentina).