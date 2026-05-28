"No vamos a permitir ni un solo caso": las medidas de EE.UU. para contener el ébola a dos semanas del Mundial 2026

A dos semanas del inicio del Mundial de Fútbol, Estados Unidos, Canadá y México están tomando medidas para impedir el ingreso del ébola a sus territorios. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló ayer durante un consejo de ministros convocado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. “No podemos y no vamos a permitir que ni un solo caso de ébola entre en Estados Unidos”, afirmó.

Mientras la epidemia se propaga en la República Democrática del Congo (RDC), Estados Unidos quiere abrir en Kenia un centro de cuarentena para los casos sospechosos o confirmados de ébola, esencialmente estadounidenses, informó el Wall Street Journal.

Las autoridades estadounidenses anunciaron que de ahora en adelante redirigirán a todos los viajeros estadounidenses que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días hacia tres aeropuertos del país para someterlos en controles en Washington, Atlanta y Houston. A los residentes permanentes que hayan estado o transitado por estos países en los últimos 21 días se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, por un período inicial de 30 días.

Por su parte, Canadá empezó aplicar ayer miércoles nuevas medidas fronterizas temporales, incluida la suspensión de los visados a los residentes de la RDC, Uganda y Sudán del Sur. Las nuevas disposiciones incluyen la suspensión durante 90 días de visados para residentes de los tres países africanos afectados, así como cuarentenas obligatorias de 21 días para viajeros que hayan estado recientemente en esas zonas y entren en Canadá.

Un trabajador de la Cruz Roja de Uganda es rociado con desinfectante tras evacuar cuerpo de presunto caso de ébola. Foto: AFP

En tanto, México coordina con Estados Unidos y Canadá medidas que serán implementadas durante el Mundial de Fútbol. La selección de la RDC jugará sus partidos de la primera fase del torneo canchas estadounidenses y mexicanas.

“Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del mundo” dijo David Kershenobich, secretario de Salud mexicano, durante la conferencia de prensa presidencial. El funcionario detalló que se contemplan medidas de aislamiento y un estrecho seguimiento de casos sospechosos.

El lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia en la RDC es “extremadamente grave y difícil” y amenaza al menos a una decena de países africanos más.

Uganda anunció ayer miércoles el cierre temporal de su frontera con la RDC por el brote de ébola, que se ha propagado a territorio ugandés. El Ministerio de Salud ugandés justificó la medida por la “continua escalada” del brote en la RDC y las dificultades asociadas a los desplazamientos transfronterizos, que incrementan el riesgo de propagación en Uganda. AFP, EFE