EE.UU. exige que la selección de fútbol del Congo cumpla una cuarentena de 21 días antes de ingresar al país para el Mundial

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que disputará el Mundial 2026, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, debido al brote de ébola registrado en el país africano, informaron las autoridades estadounidenses. Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, dijo a ESPN que las autoridades estadounidenses informaron a la FIFA, a la selección congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una “burbuja sanitaria” en Bélgica.

Los jugadores congoleños se encuentran actualmente concentrados en Lieja, donde realizan su preparación previa al torneo que inicia el 11 de junio. “Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”, declaró Giuliani a ESPN. “También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”.

La República Democrática del Congo, cuyo campamento base estará en Houston, Texas, se enfrentará a Portugal el 17 de junio en Houston, luego a Colombia el día 23 en Guadalajara, México, y a Uzbekistán el día 27 en Atlanta.

AFP