¿El mundo está preparado para una nueva pandemia? la sorprendente respuesta de un grupo de expertos

El mundo está cada vez peor preparado ante la posibilidad de una nueva pandemia y y, aunque sorprenda, indicadores claves que debieron haber mejorado luego de la pandemia de covid-19 en realidad han retrocedido, como el acceso a las vacunas y a otros suministros para hacer frente a una nueva emergencia sanitaria.

Esta es la inesperada conclusión de una junta de expertos que lleva años evaluando la preparación global frente a este tipo eventos por encargo del Banco Mundial y de la OMS, y que acaba de presentar sus conclusiones.

Destaca, por ejemplo, que el riesgo de otra pandemia -considerado real- afectaría a un mundo más dividido, endeudado y menos capaz de proteger a sus poblaciones. “Una década después de que el ébola expusiera peligrosas brechas en la preparación ante brotes y seis años después de que el covid-19 convirtiera esas brechas en una catástrofe global, la evidencia es clara: el mundo no es más seguro frente a las pandemias”, aseguran los expertos.

Recuerdan que los brotes de enfermedades infecciosas se están volviendo más frecuentes y dañinos y que su impacto no se limita a la salud, sino que pueden afectar fuertemente la economía.

Agente de la salud con una vacuna. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Entre las razones de que el mundo se encuentre en esta situación está que las inversiones no han seguido el ritmo del creciente riesgo pandémico, pero también las tensiones geopolíticas, la alteración del equilibro de los ecosistemas, el aumento de los viajes y los recortes de la ayuda internacional al desarrollo.

El informe identifica tres prioridades urgentes: crear un sistema independiente de vigilancia del riesgo pandémico, asegurar financiación sólida para la prevención y la respuesta inmediata, y avanzar en el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos mediante la conclusión del Acuerdo Global sobre Pandemias.

Uno de los mayores escollos para concluir la negociación de este acuerdo es el desacuerdo que prevalece entre los países sobre el sistema que regulará el acceso a los patógenos (virus, bacterias, muestras biológicas u otros) y cómo se repartirá el beneficio que se obtenga de la información que se podrá extraer de ello. EFE