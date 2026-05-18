Sudán del Sur detecta su primer caso de ébola en la frontera con la República Democrática del Congo

Las autoridades de Sudán del Sur confirmaron la detección de un primer caso del virus del ébola en el estado de Equatoria Occidental, una zona fronteriza clave cercana a la República Democrática del Congo. El hallazgo epidemiológico encendió las alarmas locales tras la reciente declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo que motivó un despliegue de contingencia inmediato y el rastreo de contactos directos en el área afectada para mitigar los riesgos de una posible transmisión transfronteriza del patógeno.

Alerta sanitaria en Equatoria Occidental

El ministro de Salud de Equatoria Occidental, James Abdalla Arona, confirmó de forma oficial la localización de este contagio en el suroeste del territorio africano. "Hemos confirmado un caso de ébola en Nabiapai, una zona fronteriza con la República Democrática del Congo", detalló el funcionario en relación con el sector ubicado en el condado de Yambio del Sur. Ante este escenario epidemiológico, el jerarca precisó las acciones inmediatas implementadas por su cartera ministerial para el manejo de la situación: "El paciente se encuentra actualmente aislado y bajo observación médica".

La identificación del vector se procesó mediante los sistemas de vigilancia permanente establecidos en las comunidades limítrofes. Dichos mecanismos regionales incrementaron sus niveles de operatividad luego de que la República Democrática del Congo emitiera alertas específicas sobre un brote complejo en la provincia oriental de Ituri. Dicho evento sanitario ya acumuló 91 muertes probables y aproximadamente 350 casos sospechosos notificados en la región vecina, lo que obligó a extremar el monitoreo civil y clínico.

Controles en los puntos de cruce fronterizos

Frente a la vulnerabilidad geográfica de la región, los equipos de respuesta rápida del Gobierno de Sudán del Sur se movilizaron con el fin de contener cualquier propagación del brote. Las operaciones vigentes incluyen tanto el rastreo epidemiológico como campañas de sensibilización comunitaria en los puntos adyacentes a la divisoria internacional. "Nuestros equipos están rastreando a todas las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente. También estamos reforzando la vigilancia en las comunidades fronterizas y los centros de salud", manifestó el ministro sectorial, instando a los pobladores a mantener la calma y cooperar de forma activa con los agentes sanitarios.

Las autoridades nacionales ampliaron los controles en los puntos de cruce no oficiales que comunican ambas naciones. Estas rutas informales registran un flujo constante de comerciantes y residentes locales que se desplazan diariamente debido a que las sociedades de la frontera presentan vínculos históricos e interconexiones socioeconómicas profundas. El contexto regional se complejiza con la notificación previa de al menos una muerte vinculada a estas patologías en Uganda, factor que ya había motivado advertencias explícitas del Ministerio de Salud sursudanés sobre la alta probabilidad de una expansión viral en el área.

La Organización Mundial de la Salud dictaminó la emergencia internacional ante el panorama sanitario africano, provocando respuestas drásticas en diversos Estados del continente que optaron por la clausura total de fronteras comunes, tal como resolvió la administración de Ruanda. Pese al riesgo vigente por este brote, los portavoces de Sudán del Sur destacaron que la preparación técnica e institucional del país experimentó mejoras considerables durante los últimos años gracias al soporte técnico de socios internacionales y la vigencia de agencias de coordinación regional. La enfermedad genera cuadros clínicos graves caracterizados por fiebre hemorrágica, fiebre, diarrea y hemorragias internas, sosteniendo tasas de mortalidad que varían entre el 25 % y el 90 % según los registros históricos del organismo internacional de salud.

La enfermera Marie Claudine (izquierda) prepara los medicamentos para pacientes con sospecha de ébola en un centro de tránsito de Beni, en la provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 29 de agosto de 2019. FOTO: HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/EFE/ARCHIVO.

África, en alerta

La Comunidad de África Oriental (EAC, en inglés), bloque regional integrado por ocho países, urgió este lunes a sus Estados miembros a "intensificar la vigilancia" tras el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo.

En un comunicado emitido desde su sede en Arusha (Tanzania), el secretariado de la EAC instó a los países miembros a "intensificar la vigilancia, fortalecer la preparación ante emergencias y reforzar la coordinación transfronteriza" tras la confirmación del brote en la provincia congoleña oriental de Ituri.

"Los informes preliminares indican que el brote afecta principalmente a las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, y también se han notificado casos sospechosos en Bunia, la capital provincial y un importante centro de transporte en la región", precisó la nota oficial.

El vicesecretario general de la EAC responsable de Infraestructura, Productividad, Asuntos Sociales y Políticos, Andrea Aguer Ariik Malueth, afirmó que el nuevo brote subraya la "continua amenaza que representan las enfermedades propensas a epidemias y la importancia de la solidaridad y la preparación regionales".

La Comunidad de África Oriental también instó a la población a "mantener la calma, buscar información en fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de salud pública".

"Se aconseja a las comunidades evitar el contacto con personas enfermas y restos humanos, practicar una higiene de manos frecuente e informar de inmediato a las autoridades sanitarias sobre cualquier síntoma sospechoso", añadió.

Rachel Rukwati se equipa con el EPI para entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo, en el punto álgido de la crisis del ébola, en un centro de salud de Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 4 de mayo de 2019. FOTO: EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/ARCHIVO.

Con información de EFE.