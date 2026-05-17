Ejército informó situación de militares uruguayos durante brote de ébola en la RD del Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una emergencia internacional tras un brote de ébola ocurrido en la República Democrática del Congo y el Ejército Nacional publicó un comunicado en el que explica la situación de los efectivos militares uruguayos que se encuentran desplegados en ese país.

"El Ejército Nacional informa que los efectivos militares desplegados en dicho país se encuentran tomando todas las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios y que la Base 'Siempre Presente' en Goma está a más de 500 km de distancia del foco principal en Bunia", expresaron.

"Se detalla que hay dos Observadores Militares uruguayos desplegados en las localidades de Fataki (a 70 km del foco) y Bunia (actualmente fuera del área de misión) respectivamente. Asimismo, el personal sanitario que integran el Contingente Nacional está formado en prevención y detección de enfermedades tropicales, contando con el monitoreo permanente del Servicio Sanitario del Ejército y del Comando General del Ejército", agrega el comunicado publicado este domingo.

La OMS informó que la variante que azota al Congo es la Bundibugyo, contra la cual todavía no existe una vacuna. Hasta la fecha se han registrado un total de 88 fallecidos y 336 casos sospechosos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, informaron el sábado los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) en un comunicado.

El foco principal se ha encontrado en la provincia de Ituri, al este del país.