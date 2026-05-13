Más de 1.000 personas confinadas en crucero tras brote de gastroenteritis: descartan nexo con MV Hondius

El crucero "Ambition", que llegó este miércoles a Burdeos desde las Islas Shetland, atraviesa un importante brote de gastroenteritis aguda. Por ahora se registró un fallecido y unas 1.700 permanecen confinadas a bordo de la embarcación, pero se descartó que el episodio este relacionado con el brote de hantavirus del MV Hondius.

La embarcación había hecho escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia). El fallecido es un británico mayor de 90 años. "No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", subrayaron las autoridades sanitarias.

Al menos una cincuentena de personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.

Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que esta mañana un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, que están siendo analizadas para "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas", dijeron.

Pasajeros del crucero Ambition tras cuarentena por brote de gastroenteritis. Foto: Christophe Archambault/AFP.

Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo, investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

¿Por qué pueden surgir nuevos casos de hantavirus?: la explicación de la OMS y el llamado a mantenerse alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera posible que aparezcan nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad. “Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante”, sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.

El periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero tres semanas es el promedio de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas, explicó.

Los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por hantavirus, en un autobús tras desembarcar en Granadilla de Abona. Foto: AFP

Para los 94 pasajeros que desembarcaron entre el domingo y ayer del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (en la isla española de Tenerife, en el archipiélago de Canarias), la cuenta atrás -de 42 días- empezó el domingo, según el experto.

Hasta ahora, el brote de hantavirus ha confirmado siete casos, entre los cuales el último se encuentra en el grupo de ciudadanos franceses que retornaron a su país. De este grupo, tres personas han fallecido.

Los pasajeros y una parte de la tripulación han sido evacuados de la embarcación, donde permanecerán 28 trabajadores para llevar y asistir al capitán en la ruta hasta Rotterdam, en Países Bajos.

Le Polain dijo que las personas que han estado en el barco y están regresando a sus países deben aislarse sea en sus hogares o en instalaciones previstas para este fin.

Precisó que el momento en que una persona infectada es más contagiosa es cuando empieza a mostrar síntomas o justo antes, lo que hace difícil identificar el riesgo puesto que las primeras señales son leves, como cansancio o fiebre ligera.

Tras ese momento, el estado de la persona puede empeorar rápidamente.

Con información de Agencia EFE, AFP