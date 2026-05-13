Influencer retrata la vida en cuarentena por hantavirus: ejercicio, café helado y “toda la comida que quieras”

Con lágrimas en los ojos y sentando en su camarote del buque MV Hondius, el influencer estadounidense Jake Rosmarin publicaba un video el pasado 4 de mayo para mostrar su frustración y miedo tras enterarse que el barco tenía un brote de hantavirus. "Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa". Aunque todavía no regresó a su hogar, el hombre sí se encuentra en su país cumpliendo la estricta cuarentena establecida para todos los pasajeros evacuados del crucero.

Rosmarin aprovechó el alcance de su cuenta de Instagram para retratar el día a día de este proceso, en la Unidad Nacional de Cuarentena en Omaha, Nebraska. En su segundo día de cuarentena hizo un tour por su habitación y mostró que tiene baño privado, un sillón, tele y hasta una bicicleta fija para hacer ejercicio.

También detalló que el equipo de la Unidad de Cuarentena está pendiente de los "pequeños detalles". "Sabían que había estado anhelando Starbucks desde que no he tomado un buen café helado en más de 6 semanas... y hoy me sorprendieron entregando Starbucks en mi habitación", contó. "Un gesto tan pequeño, pero después de todo lo de estas últimas semanas, realmente significó mucho. Muy agradecido por la amabilidad y el cuidado de todos aquí", agregó el hombre.

Jake Rosmarin documenta su cuarentena por hantavirus Foto: Instagram/ Jake Rosmarin

También mostró su menú de desayuno. "Estoy empezando a acostumbrarme a la comida de aquí. Pedí huevos, panceta y un muffin inglés para hacerme un sandwich. Y sí, podemos pedir toda la comida que queramos", detalló.

Jake Rosmarin mostró qué comida pide durante la cuarentena por hantavirus Foto: Instagram/ Jake Rosmarin

Regalos para aguantar una "una cuarentena de 42 días"

En otro video, Rosmarin, que acumula 115.000 seguidores, respondió por qué no tiene "casi ninguna ropa". "Desafortunadamente, cuando fuimos evacuados, las autoridades españolas solo nos permitieron sacar una pequeña bolsa del buque, lo que significa que el resto de nuestro equipaje tuvo que permanecer a bordo. También acabamos de descubrir que es probable que no reciban esas bolsas de vuelta hasta dentro de 6-8 semanas, e incluso ese calendario está sujeto a cambios", explicó.

"Afortunadamente, nos lavan la ropa todos los días aquí, y también podemos recibir paquetes. Ayer pedí algunos esenciales como camisas, pantalones cortos, medias y ropa interior, y mi familia también me envió un paquete con un libro para colorear que estoy bastante seguro de que va a tener mucho uso en los próximos 40 días", agregó.

"Todavía estoy tratando de adaptarme a la realidad de estar aquí para una cuarentena de 42 días, pero estoy haciendo todo lo posible para mantenerme positivo y seguir compartiendo actualizaciones a lo largo de toda esta experiencia", sentenció el pasajero de MV Hondius. Rosmarin también recordó que él no dio positivo en hantavirus y se encuentra bien.

¿Es obligatoria en todos los países la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius?

En el MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado 3 muertos, viajaban casi 150 personas de 23 países. Ahora, tras el desembarque de los pasajeros y mientras el buque llega a Países Bajos, ¿qué va a pasar con estas personas que han estado en contacto con casos del virus?

El director de la OMS, Tedros Adhanon Ghebreyesus, dijo este martes que, aunque "la situación puede cambiar" y se puedan detectar más casos en el futuro -ahora mismo hay 10 confirmados-, el riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo".

La OMS recomienda a los países y a los pacientes una cuarentena de 42 días desde el 10 de mayo, y no desde el 6 como se fijó inicialmente, aunque depende de cada país el hecho de que sea obligatoria y las formas en las que se realice.