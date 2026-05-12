Variante Andes: no hay evidencia de que se transmita más fácilmente o cause una enfermedad más grave

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) informó ayer lunes de que los análisis genéticos del hantavirus del crucero neerlandés MH Hondius apuntan a que se trata de la variante Andes, ya conocida, y no de una nueva, por lo que no hay evidencia de que sea más dañina.

“La reciente secuenciación genética del virus sugiere firmemente que las muestras confirmadas del pasajero evaluado están vinculadas a la misma fuente original de la infección. La información genómica indica también que el virus implicado en el brote es similar a los virus Andes que ya se sabe que circulan en Sudamérica y no es una nueva variante”, informó este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) en un comunicado.

El ECDC resaltó que “actualmente no hay evidencia de que esta variante se transmita más fácilmente o cause una enfermedad más grave que otros virus de la variante Andes”. Este organismo con sede en Estocolmo reiteró su recomendación de que los pasajeros y la tripulación que tengan síntomas sean sometidos a aislamiento médico inmediato, mientras que quienes no los tengan sean puestos en cuarentena de hasta seis semanas.

“Debido a las incertidumbres que existen y el largo período de incubación, es posible que podamos ver más casos en pasajeros y tripulación en las próximas semanas. De ahí que el enfoque precavido del ECDC desde el comienzo haya sido muy importante”, señaló la directora de este centro, Pamela Rendi-Wagner.

Esta fotografía aérea muestra el crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde. Foto: AFP

El ECDC dijo que sigue trabajando de forma estrecha con los Estados miembros, la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios para dar una respuesta coordinada.

El barco MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, en Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que ha causado, hasta el momento, la muerte de tres personas. El crucero está ahora en la isla atlántica española de Tenerife, mientras sus ocupantes están siendo repatriados a sus respectivos países. EFE