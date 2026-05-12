¿Por qué pueden surgir nuevos casos de hantavirus?: la explicación de la OMS y el llamado a mantenerse alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera posible que aparezcan nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad. “Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante”, sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.

El periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero tres semanas es el promedio de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas, explicó.

Para los 94 pasajeros que desembarcaron entre el domingo y ayer del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (en la isla española de Tenerife, en el archipiélago de Canarias), la cuenta atrás -de 42 días- empezó el domingo, según el experto.

Hasta ahora, el brote de hantavirus ha confirmado siete casos, entre los cuales el último se encuentra en el grupo de ciudadanos franceses que retornaron a su país. De este grupo, tres personas han fallecido.

Personas con trajes de protección trabajan frente a un ómnibus que transporta pasajeros evacuados del MV Hondius. Foto: AFP

Los pasajeros y una parte de la tripulación han sido evacuados de la embarcación, donde permanecerán 28 trabajadores para llevar y asistir al capitán en la ruta hasta Rotterdam, en Países Bajos.

Le Polain dijo que las personas que han estado en el barco y están regresando a sus países deben aislarse sea en sus hogares o en instalaciones previstas para este fin.

Precisó que el momento en que una persona infectada es más contagiosa es cuando empieza a mostrar síntomas o justo antes, lo que hace difícil identificar el riesgo puesto que las primeras señales son leves, como cansancio o fiebre ligera.

Tras ese momento, el estado de la persona puede empeorar rápidamente.

La OMS indicó además que el hantavirus es más contagioso al inicio de la enfermedad, lo que justifica la aplicación de la cuarentena a los casos sospechosos.

“Si imponemos o recomendamos la cuarentena, es porque las personas son contagiosas desde el mismo comienzo de la enfermedad”, declaró Le Polain.

“Es durante los primeros días, e incluso desde los primeros instantes de la enfermedad, cuando la contagiosidad es mayor”, indicó.

Un pasajero estadounidense evacuado del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en un ómnibus. Foto: AFP fotos

“Debido a este período de incubación, podemos esperar ver nuevos casos aparecer en los próximos días, e incluso la semana que viene, y es por eso que debemos permanecer vigilantes y asegurarnos de que, ante la aparición de los primeros signos y síntomas, las personas afectadas sean identificadas, aisladas y atendidas”, añadió.

La crisis a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha suscitado inquietud en todo el mundo, aunque la OMS asegura que la situación no es comparable a la pandemia de covid de 2020.

El buque con los pasajeros contagiados de hantavirus zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, aunque todavía no se determinó dónde surgió el brote.

“El riesgo de hantavirus para el público en general sigue siendo muy, muy bajo”, declaró Brian Christine, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. “Aun así, nos hemos tomado esta situación muy en serio”, agregó.

Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus a raíz del brote en el MV Hondius.

“Espero que todo vaya bien”, declaró de su lado el presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Parece que no es fácil de transmitir (...) Hemos convivido con esto durante muchos años y creemos que estamos en una situación muy buena”, añadió el presidente estadounidense, que dijo no arrepentirse de su decisión de retirar a Estados Unidos de la OMS tras la pandemia del covid-19. EFE, AFP

Pasajeros estadounidenses del crucero MV Hondius desembarcan en el puerto industrial de Granadilla de Abona Foto: AFP