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El País Información Salud

"Esto no es otro covid": el mensaje del jefe de la OMS ante el brote de hantavirus en un crucero

Tedros Adhanom apeló al recuerdo de 2020 para calmar a la población de Tenerife, que recibirá el buque. Tres fallecidos por una cepa que se transmite de persona a persona provocan alerta internacional.

09/05/2026, 11:40
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Crucero MV Hondius saliendo del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.
Crucero MV Hondius saliendo del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.
Foto: AFP

El mundo y particularmente la población de la isla española Tenerife están en vilo por la llegada inminente del crucero afectado por un brote de hantavirus. En este contexto, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el desembarco representa un riesgo "bajo".

"Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", escribió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una carta abierta dirigida a los habitantes de esa isla del archipiélago de las Canarias.

"Agradecí personalmente al presidente del gobierno, [Pedro] Sánchez, la decisión de España de recibir este barco. La califiqué de acto de solidaridad y deber moral. Porque eso es exactamente lo que es", añadió.

Lustemberg aseguró que turistas fallecidos por hantavirus "no contagiaban" cuando pasaron por Uruguay

El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, debe llegar a Tenerife al amanecer del domingo. Ghebreyesus se entrevistará este sábado en Madrid con Pedro Sánchez.

Luego volará a las Canarias, acompañado de los ministros españoles de Interior y Sanidad, Fernando Grande-Marlaska y Mónica García, para coordinar el domingo la evacuación de unas 150 personas a bordo.

Personas en Granadilla de Abona en la isla de Tenerife el 7 de mayo de 2026.
Personas en Granadilla de Abona en la isla de Tenerife el 7 de mayo de 2026.
Foto: JORGE GUERRERO/AFP

Tres pasajeros del barco —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— han fallecido, mientras que otros se han contaminado con este virus, que normalmente se propaga por roedores.

Cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona —la denominada cepa Andes— ha sido confirmada entre quienes han dado positivo, lo que ha alimentado la preocupación internacional.

También ha despertado temores en la población de las islas Canarias, y por ello las autoridades locales se han negado a permitir que el buque atraque, y en cambio decidieron que permanezca fondeado en alta mar cuando llegue.

"Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra 'brote o epidemia' y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento", apuntó el jefe de la OMS en su mensaje.

Director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Foto: CHRISTOPHER BLACK/AFP

Además reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave". "Tres personas han perdido la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo", señaló. "Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera", añadió.

"En este momento no hay pasajeros con síntomas a bordo. Un experto de la OMS está en ese barco y los suministros médicos están disponibles. Las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado", sostuvo.

De acuerdo con el plan diseñado, los pasajeros "serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen".

AFP

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