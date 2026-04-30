La fuerte acusación de un empresario contra Pedro Sánchez: es el “escalafón 1” de una “banda criminal”

El empresario Víctor de Aldama, acusado en el caso de presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía el exministro socialista José Luis Ábalos, acusó ayer miércoles al presidente español, Pedro Sánchez, de estar en el “escalafón 1” de una “banda organizada”.

Aldama, una de las piezas clave del caso por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de covid, cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las entregas de dinero al exministro Ábalos, y apuntó directamente Sánchez asegurando que conocía estas “mordidas”: lo “tenía claro y lo sabía”.

El comisionista y empresario reconoció estar en una “banda organizada” o “criminal” de la que hablaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso. Según Aldama, Sánchez estaba en la cabeza, seguido por Ábalos y luego Koldo García, exasesor del exministro y también acusado en el juicio, y él mismo.

“Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4”, afirmó Aldama.

El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, José Luis Ábalos, en e Palacio de la Moncloa Foto: AFP

“Gracias por todo”

El empresario narró cómo conoció y se fotografió con Sánchez tras un mitin, gracias a Koldo García. “El presidente lo que me dice es muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias”, narró Aldama.

El empresario se dijo sorprendido por “la cercanía” de Sánchez y Koldo García. Cuando le preguntó a este último, respondió: “Me debe mucho y él sabe por qué”.

Ayer miércoles estaba previsto que declarasen los tres acusados, pero sólo hubo tiempo para uno, el empresario, cuyo interrogatorio se alargó más de seis horas. La vista se reanudará hoy jueves y el juicio podría acabar prolongándose hasta el martes 5 de mayo.

Ábalos y García, que están en prisión preventiva, se declaran inocentes. Aldama está en libertad por haber colaborado en la investigación.

El exministro de 66 años, para quien la fiscalía pide 24 años de cárcel, fue una figura central en el ascenso de Sánchez y el hombre que hacía y deshacía en el Partido Socialista Obrero Español desde su papel de secretario de organización.

Sánchez ha restado importancia a su relación con Ábalos, pese a que éste fue el cerebro de su ascenso y el diputado socialista elegido para presentar en el Congreso la victoriosa moción de censura contra el Gobierno del conservador Mariano Rajoy, que lo llevó al poder en 2018.

El ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Foto: Thomas Coex/AFP.

Cada revelación del proceso reaviva el debate sobre el control de su entorno por parte de Sánchez, máxime cuando el sustituto de Ábalos como secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, también está investigado por corrupción y apartado del partido.

Además, su esposa Begoña Gómez está cerca de ir a juicio como sospechosa de haberse beneficiado de su posición para sus actividades privadas, y su hermano David Sánchez será juzgado en mayo por haber sido nombrado supuestamente a dedo para un empleo público.

Mientras ocurría la declaración en el Supremo, el Gobierno mostró su “total tranquilidad”, asegurando que lo que se conoce de Aldama es que es “un gran mentiroso” y recordando que en juicio los acusados tienen derecho a mentir.

Sánchez ha venido negando cualquier tipo de relación con Aldama o que hubiera mantenido con él alguna reunión, tal y como aseguró en su comparecencia el pasado 30 de octubre en la comisión de investigación del Senado.

Además, el PSOE dijo que volverá a pedir amparo al Tribunal Supremo para actuar ante las “injurias” de Aldama e impedir que les “difame impunemente” ya que, sostiene, “no existe financiación ilegal” en la formación. “Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos”, recalcaron fuentes del PSOE.

“No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama”, añadió el partido en un comunicado.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Foto: Javier Lizon/EFE.

Conexión Venezuela

Aldama señaló que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados -Ábalos y García-10.000 euros en efectivo para “gastos” y que llegó a llevar al ministerio hasta 250.000 euros en una mochila.

Aldama explicó que, gracias a sus contactos internacionales y al respaldo de Ábalos desde su cargo, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela.

También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez -entonces vicepresidenta de Venezuela, hoy presidenta interina-, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios.

Además, también afirmó que Ábalos hizo gestiones en nombre del Gobierno español primero para apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019, y luego para situarse del lado de Nicolás Maduro tras la “presión” del expresidente del español José Luis Rodríguez Zapatero. EFE, AFP