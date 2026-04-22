Fiscalía de España solicita archivar la causa contra Begoña Gómez por considerar que no hubo delito

La Fiscalía de España solicitó el archivo de una causa de corrupción contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se considera que los hechos que se investigan no constituyen delito, informó este miércoles el Ministerio Público.

Este proceso es uno de los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del líder socialista y que ejercen presión sobre su gobierno de coalición en minoría.

El 13 de abril el juez Juan Carlos Peinado acusó formalmente a Begoña Gómez, de 55 años, por presunta malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, tras anunciar el fin de su instrucción, abriendo así la vía a un posible juicio.

Pero la Fiscalía de Madrid recurrió el martes esta decisión y pidió al tribunal que archivara la causa, por "no ser los hechos constitutivos de infracción penal", según un comunicado emitido este miércoles por el Ministerio Público.

"Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad", dijo Pedro Sánchez Foto: AFP

La causa contra Begoña Gómez

Desde abril de 2024, Begoña Gómez -que siempre negó cualquier irregularidad- se encuentra en el centro de esta investigación con múltiples ramificaciones.

Para el juez Peinado, Gómez, quien dirigía hasta inicios de 2024 un máster de gestión, es sospechosa de haber utilizado en su beneficio los cargos de su marido para obtener financiación, sobre todo del empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado amplió después su investigación a otros delitos y sospecha también de la asistente de Gómez, contratada para apoyarla en sus actividades como esposa del presidente del gobierno, pero de quien el juez presume que la ayudó igualmente en sus actividades profesionales externas.

La investigación se abrió tras una denuncia presentada por un grupo considerado próximo a la extrema derecha, que recurrió a un mecanismo jurídico español que permite a terceros solicitar la apertura de investigaciones penales.

Begoña Gómez junto al jefe de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez Foto: AFP

El lunes, esta asociación pidió una pena de 24 años de prisión para Gómez, así como la prohibición de salir del territorio, debido a lo que calificó de "evidente riesgo de fuga".

Este caso dio lugar a un pulso entre la Fiscalía y el juez encargado de la investigación, alimentando las controversias políticas.

El presidente del Gobierno denuncia, por su parte, una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha y la oposición de derecha.

Otros allegados a Sánchez están en el centro de casos judiciales, entre ellos su hermano, que será juzgado en mayo por presunto tráfico de influencias.

Su antiguo estrecho colaborador y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión preventiva, está siendo juzgado desde el 7 de abril por corrupción, entre otros cargos, en un caso relacionado con contratos irregulares de venta de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

AFP