Orsi se despega de planteos en la interna del FA sobre cambios en impuestos: esto dijo al volver de España

El presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió de su viaje oficial por España y, al bajar del avión, dio algunas declaraciones a medios que lo esperaban para consultarle sobre distintos temas, por ejemplo sobre la discusión que se lleva a cabo en la interna del Frente Amplio sobre posibles cambios en materia impositiva.

Orsi descartó que el gobierno tenga previsto realizar modificaciones que aumenten impuestos o creen nuevos, porque entiende que con los cambios impulsados en la Ley de Presupuesto Nacional que se aprobó el año pasado ya fueron suficientes.

"En nuestro Presupuesto presentamos cuál era nuestra idea", dijo Orsi en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10), y luego añadió: "Ahora tenemos que ceñirnos a estas cosas"

"No tenemos en el horizonte ningún planteo distinto", expresó el mandatario, quien recordó que por ejemplo en el Presupuesto se impulsó la aplicación del Impuesto Mínimo Global, —a empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales—. El gobierno también impulsó en esa ley el gravamen a las ganancias de capital en el exterior y el IVA a las compras en el exterior por plataformas como TEMU, que empezará a cobrarse próximamente. Las autoridades también han destacado que en otras instancias se aprobaron disminuciones impositivas, por ejemplo para mejorar la competitividad en la frontera con Brasil.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un encuentro bilateral con el presidente de la República, Yamandú Orsi Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo/EFE

Orsi señaló que sobre impuestos "uno no puede decir 'no se habla más', tenés que seguir hablando, no tenés que tenerle miedo", pero de todas formas ahora no está "en el horizonte" del gobierno.

Dijo que en reuniones como las que tuvo el fin de semana en España con jefes de Estado "se habla del impuesto a los superricos", algo que en Uruguay impulsa el Pit-Cnt con algunos sectores del Frente Amplio, pero ratificó que de momento no se aplicará.

Oddone también descarta nuevos impuestos o cambios a los que ya existen: "La agenda del gobierno está cumplida"

Ya el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había tomado distancia de la discusión interna que abrió el Frente Amplio sobre una eventual revisión de algunos impuestos, y dejó en claro que el Poder Ejecutivo no prevé avanzar en la mayoría de esos cambios durante el actual período de gobierno.

La reacción del jerarca se produjo días después de que una comisión de trabajo de la fuerza política planteara revisar tributos como el impuesto al patrimonio, el IRAE, el IRPF y el Imesi, además de proponer el análisis de un eventual IVA personalizado.

En declaraciones a Telemundo (Teledoce) desde Estados Unidos, Oddone sostuvo que observa con buenos ojos que el tema sea discutido dentro del oficialismo, aunque marcó un límite respecto de la agenda del Ejecutivo. “Vemos con muy buenos ojos que sea promovida tanto por los ámbitos técnicos como políticos. No obstante lo cual, nosotros hemos dicho que en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida”, afirmó.

Uno de los aspectos que sí continúa bajo análisis por parte del Ministerio de Economía es el IVA personalizado para establecer una progresividad en el pago y que no sea para todos igual. “El tema de avanzar sobre un IVA personalizado lo estamos estudiando”, señaló Oddone en la entrevista, aunque no se piensa en el corto plazo debido a la transición compleja que implicaría.

En España, Orsi participó de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto a Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum, Lula da Silva y Gustavo Petro, entre otros mandatarios. Luego tuvo reuniones bilaterales con Sánchez, Sheimbaum y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. También visitó el Barcelona Supercomputing Center (BSC), cuyos responsables —según dijo el presidente— "están dispuestos a trabajar en Inteligencia Artificial con Uruguay".