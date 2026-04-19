"Así de sencillo": frase de Pedro Sánchez pone en jaque la histórica relación comercial entre la UE e Israel

España se prepara para realizar una nueva ofensiva diplomática en contra de Israel. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este domingo 19 de abril de 2026 que su país pedirá el martes que a la Unión Europea (UE) que "rompa" su acuerdo de asociación con el Estado israelí, indicando que el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu "viola el derecho internacional" con sus campañas de guerra.

"Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel", porque un gobierno "que viola el derecho internacional (...) no puede ser socio de la Unión Europea", dijo Sánchez en un acto electoral en la región de Andalucía.

"Es así de simple, así de sencillo", añadió.

¿Qué acuerdo hay entre la UE e Israel?

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel entró en vigor en el año 2000, e incluye una cláusula que supedita la relación al respeto de los derechos humanos.

España cuestionó por primera vez el acuerdo en febrero de 2024, cuando Sánchez y el entonces primer ministro de Irlanda enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea solicitando que evaluara si Israel cumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos tras el inicio de la guerra en Gaza.

Desde entonces, Sánchez ha ido elevando gradualmente su tono en este asunto, ahora con la guerra en el Líbano, hasta llegar a la declaración de este domingo, que llega después de que, el viernes, Irlanda, Eslovenia y España enviaran una carta a la Comisión pidiendo que "en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores se debata el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel".

Bandera de la Unión Europea. Foto: AFP

Israel le responde a Pedro Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, volvió a cargar este domingo contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a su anuncio de que España planteará este martes en Bruselas que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.

"No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo", afirmó Saar en un mensaje en español en su cuenta de la red social X.

Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel. Francisco Flores/Archivo El Pais

'Línea amarilla' de Israel en sur del Líbano

El Ejército israelí publicó este domingo un mapa mostrando la zona militar que sus tropas ocupan tanto en el sur del Líbano como en el mar Mediterráneo, delimitada por una raya a la que se refirieron ayer por primera vez como 'línea amarilla', usando la misma terminología que en Gaza.

Según el texto que acompaña el mapa, Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en el país vecino (mismo número que antes de la tregua), además de una zona marítima que controla la Armada israelí. La franja ocupada penetra entre unos 8 y 10 kilómetros en territorio libanés e incluye decenas de municipios.

A esta demarcación se refirió este sábado el Ejército israelí en un comunicado, por primera vez, como 'línea amarilla', alegando que las tropas abrieron fuego desde ella -pese al alto el fuego- ante la cercanía al otro lado de esta línea de presuntos milicianos de Hezbolá que representaban "una amenaza inmediata".

Tanto Israel como Líbano mantienen desde el jueves un alto el fuego de 10 días, tras 46 días de bombardeos israelíes e invasión terrestre en el sur del Líbano.

Pese a ello, según informó este domingo el diario Haaretz basándose en testimonios de comandantes israelíes, las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo demoliciones "sistemáticas" de "viviendas civiles, edificios públicos y escuelas" en las aldeas fronterizas.

Soldados israelíes en la frontera con el Líbano. Foto: Odd Andersen/AFP.

Esta 'línea amarilla' se asemeja a la que existe desde el alto el fuego en Gaza, usada por Israel para dividir el territorio palestino y controlar cerca del 60 % del enclave, y desde donde las tropas abren fuego casi a diario contra la población.

Con información de AFP y EFE