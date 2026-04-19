Emmanuel Macron acusó al grupo terrorista Hezbolá de atacar a cascos azules de la ONU en el Líbano

Un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos en un ataque ayer sábado contra cascos azules de la ONU en el Líbano que, al parecer, fue llevado a cabo por el grupo terrorista libanés proiraní Hezbolá, declaró el presidente francés Emmanuel Macron. “Todo apunta a que Hezbolá es responsable”, escribió en X, instando a las autoridades libanesas a detener a los responsables.

Macron pidió a los dirigentes libaneses “garantizar la seguridad de los soldados de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano” (FINUL) en conversaciones con el presidente y el primer ministro del país, según el Elíseo.

“Una primera evaluación indica que los disparos procedían de actores no estatales”, probablemente Hezbolá, dijo también la FINUL en un comunicado. Sin embargo, Hezbolá negó “cualquier vínculo” con el incidente con los cascos azules y reclamó prudencia “antes de atribuir responsabilidades”.

Israel y Líbano acordaron el jueves un alto el fuego de diez días para negociar el fin de seis semanas de guerra entre Israel y el grupo respaldado por Irán, Hezbolá.

Los combates en el Líbano -uno de los frentes de la guerra en Oriente Medio- han provocado que la misión de la ONU haya sido blanco repetidamente tanto de fuerzas israelíes como de Hezbolá que causaron la muerte de tres soldados indonesios.

El soldado fallecido, identificado como el sargento Florian Montorio, de 40 años, fue sorprendido en una “emboscada” cuando su unidad se dirigía a un puesto de la FINUL y murió por un “disparo directo”, indicó la ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, en X. Señaló además que fue “recogido por sus compañeros bajo los disparos”, pero no lograron reanimarlo.

Según el Gobierno francés, el soldado sufrió una emboscada cuando participaba en una misión que despejaba artefactos explosivos en una carretera y fue disparado a corta distancia por un grupo armado. Los dos heridos graves fueron trasladados a un hospital de Beirut, mientras que el tercero fue atendido en un centro sanitario del sur del Líbano.

Se trata del segundo soldado francés que fallece en la región desde el inicio de los ataques de Israel y EE.UU. contra Irán el 28 de febrero.

Padre de dos hijas y nacido en Montauban, Montorio se había alistado en 2007 y estaba “al final de su carrera militar”, declaró a la prensa el coronel Jérémy Akil, quien describió al francés como “profundamente generoso y valiente”.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque y prometió llevar a los responsables ante la justicia.

Restablecer la “soberanía” nacional “Con los dedos en el gatillo” El líder del grupo terrorista libanés Hezbolá, Naim Qassem, alertó ayer sábado que su formación responderá si Israel viola el alto el fuego en vigor y aseguró que está dispuesto a colaborar con el Estado libanés en una iniciativa que priorice restablecer la “soberanía” nacional. “Porque no confiamos en el enemigo, los combatientes de la resistencia seguirán en el terreno con los dedos en el gatillo y responderán a las violaciones como corresponda”, dijo el clérigo chií en un comunicado. “No puede haber un alto el fuego solo por parte de la Resistencia, debe ser mutuo. No aceptaremos 15 meses de soportar pacientemente una agresión israelí mientras esperamos una diplomacia que no ha logrado nada”, agregó. Israel se niega a retirarse del territorio libanés, después de anunciar en las semanas previas que quería ocupar toda la franja que va desde el río Litani hasta la frontera de facto, alegando razones de seguridad para su país, dado que Hezbolá lanza ataques desde la frontera libanesa. EFE



Las patrullas de FINUL operan en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, donde ambos bandos combaten desde el mes pasado. El grupo terrorista Hezbolá arrastró en marzo al Líbano en la guerra en Oriente Medio con lanzamientos de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Los cascos azules de la ONU han actuado durante décadas como fuerza de separación entre Líbano e Israel, aunque su mandato concluye a finales de este año. En una nota, Hezbolá dijo estar “a la espera de que las investigaciones del Ejército libanés aclaren por completo las circunstancias” del suceso.

El comunicado expresó sorpresa por las posturas que “se han apresurado a lanzar acusaciones a la ligera”, en un momento en el que “estas partes brillan por su ausencia y no se les oye cuando el enemigo israelí ataca a las fuerzas de la FINUL”, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, le atribuyera el ataque.

La FINUL condenó el “ataque deliberado” contra su personal, abrió su propia investigación y recordó que los ataques contra cascos azules constituyen “graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad”, que podrían calificarse como crímenes de guerra.

La FINUL también instó al Gobierno libanés a identificar y llevar ante la justicia a los responsables, así como garantizar seguridad para sus misiones.

ONU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se respete el alto el fuego en el Líbano después del mencionado ataque.

“Este es el tercer incidente en las últimas semanas que ha resultado en la muerte de cascos azules que sirven en Líbano. Estos ataques deben cesar. Todos los actores deben respetar el cese de hostilidades y el alto el fuego”, expresó Guterres en la red social X.

El secretario general condenó “enérgicamente el ataque” y expresó sus condolencias “a la familia, amigos y compañeros del casco azul fallecido”, mientras que deseó una recuperación rápida a los heridos.

Con información de EFE y AFP