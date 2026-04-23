"Me llamo Mariano Rajoy": el cruce del expresidente español en el juicio por la operación Kitchen

Mariano Rajoy, expresidente del gobierno de España, declaró ante un juez este jueves y negó cualquier implicación en la denominada operación "Kitchen", una trama policial que se habría desplegado presuntamente hace años para silenciar al extesorero de su Partido Popular (PP).

"Es completamente falso", indicó Rajoy, que no está imputado y declaraba como testigo, sobre si sabía algo de la supuesta operación. En el centro de este juicio, que arrancó a comienzos de abril, está Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior de Rajoy entre 2011 y 2016, y otros que tuvieron altos cargos en el ministerio, acusados de organizar una trama sin permiso judicial y pagada con fondos públicos para espiar a Luis Bárcenas, tesorero del PP hasta 2009, y sustraerle información.

Bárcenas había ingresado en prisión preventiva en 2013 por irregularidades en la contabilidad del PP, y amenazaba con revelar secretos del partido al no haberse sentido arropado.

La operación policial clandestina bautizada "Kitchen" ("cocina", en inglés) habría tratado de que el chofer de Bárcenas se hiciera presuntamente con documentos comprometedores para los altos dirigentes del PP.

El extesorero fue condenado a 12 años de cárcel por la financiación ilegal del PP, en el caso que luego acabaría provocando la caída en 2018 del gobierno de Rajoy y la llegada al poder del actual presidente, el socialista Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez y Mariano Rajoy.

En una entrevista concedida al diario El Mundo a inicios de mes, Bárcenas sostuvo, sin mencionar a Rajoy, que la operación tuvo que contar con respaldo de los superiores de Fernández Díaz. "Una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido", explicó Bárcenas, ahora en libertad condicional.

La respuesta de Rajoy sobre la pregunta por los apodos "Barbas" y "Asturiano"

El interrogatorio a Rajoy, que duró una media hora, arrancó el jueves con una pregunta sobre apodos, ya que varios implicados hacían referencia a alguien llamado "Barbas" o "Asturiano", según las transcripciones de las conversaciones.

"¿Sabía usted que se referían a usted así?", preguntó Gloria Pascual, abogada del Partido Socialista, que ejerce la acusación junto a la Fiscalía en la causa.

"Me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere", aseguró el político retirado, quien pese a ser gallego pasó parte de su infancia en Asturias y suele llevar barba, motivos por los que surgen vinculaciones con esos apodos. Igualmente, negó tener cualquier conocimiento sobre el presunto dispositivo.

"Yo no sabía que se estaba produciendo esa operación policial. Eso me enteré después", explicó.

AFP