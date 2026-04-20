España: quiénes pueden solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes desde este lunes 20 de abril

Este lunes 20 de abril de 2026 se abrió en España el periodo para presentar en persona la solicitud de regularización extraordinaria de inmigrantes, dirigido a quienes ya hayan obtenido cita previa en alguna de las más de 400 oficinas habilitadas para iniciar el trámite.

El proceso arrancó el jueves 16 de abril para las solicitudes en línea, y en sus primeras 24 horas el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró 13.500 peticiones, además de 19.633 citas reservadas para realizar el procedimiento de forma presencial.

Para facilitar el proceso, el Gobierno ha puesto en funcionamiento 30 oficinas de la Seguridad Social con atención de lunes a viernes, 371 oficinas de Correos ubicadas en capitales de provincia o ciudades con más de 50.000 habitantes, y cinco oficinas de Extranjería situadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Quiénes pueden tramitar la regularización extraordinaria de inmigrantes en España

Podrán beneficiarse de la regularización aquellas personas (al menos medio millón según los cálculos) que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron la petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y, solo en algunos casos, un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

Los beneficiarios obtendrán una autorización provisional para residir y trabajar en España durante un año. Después de este periodo, podrán dar el paso a otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga de otro año.

Pasaportes de España junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: AFP/Canva.

¿Cómo hacer la solicitud de regularización vía telemática?

Según las autoridades de España, la vía telemática permitirá realizar solicitudes durante todo el proceso de 4 maneras:



De forma individual con certificado electrónico. A través de personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos. A través de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos. A través de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma de solicitud será accesible desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

¿Cómo hacer la solicitud por la vía presencial?

Para acceder a la vía presencial se necesita contar con cita previa, y se podrá presentar la solicitud de lunes a viernes en estos puntos:



Ciertas oficinas del Instituto Nacional y de la Tesorería General de la Seguridad Social: habrá al menos una oficina habilitada en cada provincia con horario de atención de lunes a viernes de 16 a 19 horas.

Ciertas oficinas de Correos: habrá al menos una oficina habilitada en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes, y tendrán un horario de atención de 8.30 a 17.30 horas.

Ciertas oficinas de Extranjería (OEX): habrá oficinas habilitadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, en horario de 16 a 19 horas.

Oficina de extranjería en España. Foto: EFE

¿Cómo se puede solicitar cita previa?



En el portal de la Regularización, a través de Cl@ve , donde se puede seleccionar oficina, fecha y hora. Quienes no tengan el sistema Cl@ve podrán consultar los requisitos para obtenerlo en este enlace. También se puede solicitar a alguien que disponga de este servicio que solicite cita.

, donde se puede seleccionar oficina, fecha y hora. Quienes no tengan el sistema Cl@ve podrán consultar los requisitos para obtenerlo en este enlace. También se puede solicitar a alguien que disponga de este servicio que solicite cita. En el portal de la Regularización, mediante un formulario web. No se podrá escoger la oficina ni la fecha, sino que se le asignará la más cercana a sus referencias.

Llamando al teléfono 060, con atención en español.

En España hubo varias regularizaciones de este tipo desde los años ochenta del siglo XX. La última ante de esta fue la de 2005, y posibilitó que 576.506 extranjeros salieran de la situación irregular.

Fue la de mayor alcance hasta el momento y, por primera vez, se vinculó de forma directa al mercado laboral, ya que se exigía un contrato de trabajo firmado por un empresario.

Con información de EFE