Cambia la forma de entrar a Europa: el nuevo control biométrico que elimina los sellos en el pasaporte

A partir del viernes 10 de abril comienza a funcionar en los aeropuertos de Europa el sistema EES (sistema de entrada/salida), que recopila información personal y datos biométricos de los viajeros y se prevé que aumente el tiempo de espera y alargue las filas en migraciones.

Este nuevo sistema electrónico de control fronterizo estará presente en los aeropuertos de 29 países del continente. Por las implicancias que tiene el propio sistema EES, y dado que se trata de una nueva incorporación a la mecánica de los aeropuertos, se espera que las colas en los controles de inmigración aumenten considerablemente, por el tiempo que requiere la recopilación de los datos personales y biométricos de los pasajeros.

¿En qué consiste el sistema EES?

Con el fin de aumentar la seguridad en el espacio Schengen (la zona de libre circulación entre los 25 estados de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), el EES tomará información específica, como huellas dactilares o fotografías de rostro de todos los viajeros procedentes de fuera de Schengen.

Cabe destacar la diferencia con el otro sistema electrónico de próxima implementación, el Etias (permiso electrónico de viaje, conocido como "visado europeo"), que aún se está desarrollando y se espera que comience sus operaciones a fines de 2026. Muchos confunden ambos sistemas, al tratarse de servicios electrónicos para aeropuertos.

¿Cómo será la dinámica de los aeropuertos con el sistema EES?

Con el sistema EES, además de pasar por los controles migratorios, los viajeros deberán registrar su información personal en un paso previo, que tendrán una validez de tres años (o hasta que se venza el pasaporte) y serán compartidos entre los servicios de inmigración y seguridad de los países de Schengen. Los ciudadanos de los países del espacio Schengen están exentos de este proceso.

Largas colas formadas en los mostradores del aeropuerto de Bruselas Foto: EFE/ Ignacio Blanco

Cuando este sistema comnezó a implementarse en 2025 en ciertos aeropuertos europeos, la toma de datos enlentecía el tiempo de espera, generando colas de hasta cinco horas (especialmente en Lisboa, que por los inconvenientes volvieron al modelo tradicional). Sin embargo, con la nueva resolución, todos los países deberán regirse por el sistema EES. Por este motivo, desde las aerolíneas están recomendando que los pasajeros prevean unas dos horas que llevará este procedimiento, desaconsejando las conexiones ajustadas, al menos durante los próximos meses.

Para prevenir y reducir las colas en los aeropuertos, la Comisión Europea creó la aplicación Travel to Europe, para que los viajeros puedan registrar sus datos personales hasta 72 horas antes de llegar a su primer país europeo.

Cómo descargar y usar Travel to Europe, la app para evitar esperas en los aeropuertos europeos

La aplicación Travel to Europe ya está disponible para Android e iOS y es de descarga gratuita. Al ingresar a la aplicación, se debe completar un formulario con información personal y de viaje, y subir fotos del pasaporte y rostro. Con esto, el usuario recibirá un código QR que luego se escaneará en el aeropuerto. La aplicación ya está en uso en aeropuertos de Portugal y Suecia, pero el objetivo es que se extienda su uso a todos los países del espacio Schengen antes de que finalice el año.