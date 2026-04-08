España refuerza los controles migratorios y estas son las condiciones vigentes para viajar desde Uruguay

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España comunicó que en este 2026 se refuerzan los controles migratorios, haciendo obligatoria la validez y vigencia de la documentación correspondiente. Por este motivo, para viajar a España se debe contar con el pasaporte uruguayo en fecha, "válido hasta 3 meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen (área de libre circulación que incluye a 29 países europeos) , y haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada", según anuncian en la página web del ministerio.

Uruguay pertenece a la "lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado", decretados en el diario oficial de la Unión Europea, permitiendo el ingreso y permanencia en España hasta 90 días, sin la necesidad de gestión de un documento particular.

El refuerzo de estas medidas básicas busca la máxima regulación y organización posible de los flujos migratorios, teniendo en cuenta que España es uno de los países con mayor movimiento de turistas. De este modo, se facilita la gestión de entradas al país, además de aumentar la seguridad en el control de desplazamientos.

Los uruguayos que cuenten con pasaportes de estados de la Unión Europea (como pasaporte español, italiano, alemán, por descendencia familiar en esos países), tienen una mayor facilidad y flexibilidad frente a estas medidas. Según afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores, se busca no perjudicar la movilidad dentro de la Unión Europea, y por ello, los controles para estas personas son más laxos. Lo que respecta al egreso del país, se mantiene una coherencia con el resto de las medidas de los estados europeos.

¿Cuáles son los requisitos de entrada a España?

Según se indica en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, los requisitos para ingresar al país son:

Realizar la entrada por uno de los puestos habilitados.

Acreditar la identidad con un documento de viaje válido y en vigor.

Estar en posesión de un visado cuando sea necesario en función de la nacionalidad.

Probar las condiciones de la estancia prevista y la disponibilidad de medios económicos.

No estar sujeto a prohibiciones de entrada.