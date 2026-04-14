Cómo es la nueva ley de extranjería en España: fechas y condiciones para la regularización de 500.000 personas

El gobierno español aprobó este martes 14 de abril de 2026 una regularización de migrantes en España que alcanzará a cerca de 500.000 personas en situación irregular, en una decisión que contrasta con el endurecimiento migratorio en Europa y Estados Unidos. La medida, impulsada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue adoptada por el Consejo de Ministros y generó fuertes críticas de la oposición, que advierte sobre sus efectos en la política migratoria europea.

El Ejecutivo defendió la iniciativa como un paso necesario para integrar a quienes ya residen en el país. "Es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana", afirmó Sánchez en un mensaje difundido en la red social X.

¿Hasta cuándo durará el proceso de regularización de extranjeros presentes en España?

El plan permitirá acceder a la regularización a extranjeros presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025, que acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada y no tengan antecedentes penales. Según detalló la ministra de Migraciones, Elma Saiz, el proceso comienza esta semana y se extenderá hasta el 30 de junio, combinando trámites telemáticos y presenciales.

Impacto económico y social de la regularización de migrantes en España

El gobierno sostiene que la política migratoria en España tiene un impacto positivo en la economía, en particular en sectores como agricultura, hostelería, cuidados y construcción, donde muchos inmigrantes ya trabajan. También subraya su aporte al sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional y baja natalidad.

España cuenta con 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. Según datos de Funcas, a comienzos de 2025 había unos 840.000 inmigrantes en situación irregular, en su mayoría provenientes de América Latina.

La medida se suma a reformas previas, como la del reglamento de extranjería anunciada en 2024, que proyectaba regularizar a 300.000 personas por año durante tres años. Además, sigue la línea de procesos históricos similares, como el de 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una persona entra a la sede de la oficina de extranjería en España. Foto: EFE

Debate en España por la inmigración

La decisión generó rechazo en la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que "España está exportando un problema migratorio a toda Europa" y cuestionó que la solución sea el "descontrol migratorio".

Desde la extrema derecha, el dirigente de Vox, Santiago Abascal, calificó la iniciativa como parte de "las políticas suicidas de Sánchez" y prometió revertirla.

Pese a las críticas, el Ejecutivo asegura contar con respaldo social amplio, incluyendo sindicatos, empresarios y la Iglesia. "Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones", expresó Sánchez, al defender una medida que considera clave para la cohesión social y la formalización laboral.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: AFP

El gobierno insiste en que la regularización permitirá sacar a miles de personas de la economía informal y consolidar su aporte al país. "Reconocer la realidad" es, según Sánchez, el primer paso para avanzar hacia un modelo de convivencia más inclusivo y sostenible.

Con información de AFP

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.