"Avanza más rápido que nosotros": OMS volvió a alertar por epidemia de ébola en RD del Congo

La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola "extremadamente grave y difícil", alertó el lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió a los países vecinos que actúen "de inmediato".

"Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Los países limítrofes con RDC están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato", declaró Tedros, que tiene previsto viajar el martes a la República Democrática del Congo.

Tedros: el director general de la OMS CHRISTOPHER BLACK/AFP

Diez países africanos están en riesgo por ébola, además de la RDC y de Uganda, indicaron los CDC -la agencia sanitaria de la Unión Africana- el sábado.

A la rapidez con la que avanza la epidemia se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país, explicó el responsable.

Las provincias orientales de la RDC, donde se detectó por primera vez el brote el 15 de mayo, "son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses [y] también hay una importante desconfianza respecto a las autoridades por parte de la población local".

EE.UU. Viajeros internacionales que llegan procedentes de países afectados por el ébola pasan por un control en el aeropuerto de Dulles. Foto: AFP fotos

A todo ello se añade el hecho de que no existan "vacunas aprobadas o ni tratamientos" para la cepa Bundibugyo, causante del actual brote de ébola, recordó.

La OMS ha confirmado 10 decesos por ébola y 220 muertes sospechosas desde que se declaró la epidemia. También se confirmó la muerte de una persona por esta fiebre hemorrágica en la vecina Uganda.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

Este virus ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre el 25% y el 90%, según la OMS, pero es relativamente menos contagioso que el covid o el sarampión.

EE.UU. exige que la selección de fútbol de RDC cumpla una cuarentena de 21 días antes de ingresar al país para el Mundial

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que disputará el Mundial 2026, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, debido al brote de ébola registrado en el país africano, informaron las autoridades estadounidenses. Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, dijo a ESPN que las autoridades estadounidenses informaron a la FIFA, a la selección congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una “burbuja sanitaria” en Bélgica.

Ilusión. Hinchas congoleños celebran la clasificación de su selección al mundial 2026. Foto: Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA).

Los jugadores congoleños se encuentran actualmente concentrados en Lieja, donde realizan su preparación previa al torneo que inicia el 11 de junio. “Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”, declaró Giuliani a ESPN. “También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”.

La República Democrática del Congo, cuyo campamento base estará en Houston, Texas, se enfrentará a Portugal el 17 de junio en Houston, luego a Colombia el día 23 en Guadalajara, México, y a Uzbekistán el día 27 en Atlanta.

AFP