Alerta por ébola en el Congo: hospitales "repletos de casos sospechosos" y capacidad de testear "muy limitada"

Los centros de salud de la provincia de Ituri, ubicada al este de la República Democrática del Congo (RDC) y epicentro de la epidemia de ébola declarada el pasado viernes, se encuentran "repletos" de casos sospechosos de esta enfermedad, según denunció la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras.

Trish Newport, responsable de Emergencias de MSF, aseguró que la situación en el país africano es "caótica". "Durante el fin de semana hubo casos sospechosos que llegaron al Hospital de Salama. Ahí es donde tenemos un centro quirúrgico que no cuenta con un área de aislamiento. El equipo los identificó como casos sospechosos y los envió al hospital de Bunia", relató la médica.

Mujer cocina con una mascarilla puesta en el Congo. Foto: Marie Jeanne Munyerenkana/EFE.

Sin embargo, desde el hospital de Bunia les devolvieron los pacientes, señalando que su zona de aislamiento estaba "llena de casos sospechosos", por lo que "no tenían espacio" para atender nuevos pacientes. El brote, que ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Newport indicó que se trata de "tan sólo la tercera vez en la historia" que se produce un brote de esta cepa, para la que la capacidad de hacer pruebas también es "muy limitada".

Medidas preventivas por el brote de ébola en el Congo. Foto: Marie Jeanne Munyerenkana/EFE.

Hasta ahora, el número de casos confirmados en laboratorio se limitan a 51 por el carácter remoto de la región en la que ocurre el brote, donde la plataforma de laboratorio existente permite detectar la variante habitual del Zaire, pero no la de Bundibugyo, según la OMS.

Expectativa por la llegada de los equipos de protección

"Contaremos con más de 3.000 equipos completos de protección personal que están llegando a Bunia. Y esto va a suponer un gran alivio para muchos de nuestros equipos", subrayó la responsable de MSF, que ha mandado material desde sus oficinas en Kampala (Uganda).

El virus comenzó a circular en la provincia de Ituri (este) y ya se han descubierto casos en la vecina provincia de Kivu del Norte, territorios ambos inmersos en un conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala —incluido el caso de un congoleño fallecido que se considera un caso importado de la RDC—, y Sudán del Sur ha detectado otro caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera de la RDC.

Ébola en el Congo. Foto: Daniel Buuma/MSF.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.

EFE