Países de esta región se activan con protocolos sanitarios en aeropuertos por posibles casos de ébola

Un total de 204 “muertes probables” se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Gobierno congoleño. Mientras tanto, otros países africanos han reforzado sus fronteras y medidas de prevención para que el virus no se propaga, así como Estados Unidos, Canadá, Venezuela y República Dominicana.

El brote se corresponde con la cepa bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ya se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorios inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.

Fuera de RDC, Uganda confirmó cinco casos, incluido un ciudadano congoleño fallecido en la capital, Kampala, que se considera un caso importado.

La OMS declaró al brote hace una semana como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

El viernes, la OMS elevó de “alto” a “muy alto” el riesgo por el brote en la RDC, mientras el riesgo se mantiene “alto” a nivel de la región de África subsahariana y “bajo” a escala global. Sin embargo, varios países fuera de la región han adoptado medidas.

Por lo pronto, diez países africanos corren el riesgo de verse afectados por el virus del ébola, además del Congo, advirtió la Agencia Sanitaria de la Unión Africana (África CDC).

Esos países son Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, la República Centroafricana y Zambia, explicó.

En las Américas

Para hacer frente al nuevo brote, Washington ha reforzado los controles sanitarios en sus fronteras y ha prohibido la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan viajado a Uganda, el Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Pero un responsable estadounidense informó que la selección de fútbol congoleña se encontraba en Europa y podría, por tanto, no encajar en esos criterios de denegación.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela informó que mantiene una vigilancia epidemiológica reforzada en los aeropuertos y puertos del país, tras la advertencia de la OMS.

“Tras la delicada advertencia de la OMS por el riesgo de transmisión del virus, el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mantiene fortalecida la vigilancia epidemiologica en puertos y aeropuertos del país, mientras se actualizan los protocolos y el Plan Nacional de Preparación y Respuesta conforme a los lineamientos internacionales”, dijo en un comunicado el Gobierno.

Así mismo, el mensaje recomienda a las personas que tengan planeado viajar a zonas afectadas mantener “medidas preventivas básicas”, como evitar el contacto con personas que tengan síntomas, reforzar el lavado de manos y visitar “de inmediato” un centro asistencial de salud de presentar fiebre o malestar general.

También Canadá anunció que reforzó controles sanitarios en sus fronteras ante el brote de ébola. La directora de Salud Pública de Canadá, Joss Reimer, señaló en una rueda de prensa que los viajeros que llegan al país son sometidos a preguntas adicionales sobre posibles viajes a la RDC o Uganda en los últimos 21 días y sobre síntomas compatibles con la enfermedad.

De su lado, la República Dominicana anunció también el reforzamiento de las medidas epidemiológicas ante la alerta internacional por el brote de ébola dentro del Congo. Asimismo, las autoridades sanitarias “mantienen monitoreo preventivo de viajeros procedentes de zonas afectadas”, dice un comunicado.

Con información de EFE y AFP