Oficial: Estados Unidos prohibirá el ingreso al país de extranjeros que tengan estos pasaportes

El gobierno de Estados Unidos tomó una medida tajante para proteger la salud de su población ante un reciente brote del virus del Ébola. El presidente de Donald Trump se acogió a una antigua ley que le permite al poder ejecutivo prohibir el ingreso al país a determinados extranjeros por razones de salud pública durante un período establecido.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) pusieron en efecto una restricción para entrar a Estados Unidos a partir del lunes 18 de mayo.

Estados Unidos prohibirá la entrada al país a las personas en esta situación

La legislación activada por las autoridades federales es el Título 42, una ley de salud pública que restringe la entrada al país durante brotes de enfermedades transmisibles, según CNN. En este caso, el brote del Ébola fue la justificación para que el gobierno del presidente republicano prohíba la entrada de viajeros de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, bajo esta ley.

EE.UU. suspende por 30 días la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según señaló en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los CDC, informó EFE. Los militares estadounidenses, el personal diplomático y sus familiares (parejas e hijos) están exentos de la prohibición.

EE.UU. coordina con aerolíneas para aplicar la restricción de viaje

Según detalla el escrito, Estados Unidos busca "reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en EE.UU." y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote. Para implementar esta directriz, las autoridades sanitarias del país están "coordinando" con aerolíneas extranjeras y nacionales y funcionarios en los puertos de entrada para "identificar " a los pasajeros que podrían haber sido expuestos al Ébola, detalló Pillai.

Control de ingreso a un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: Donna Burton/CBP.

A su vez, los CDC están "reforzando las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país", agregó el funcionario. No obstante, recalcó Pillai, en este momento el riesgo para los estadounidenses respecto al Ébola es "bajo".

Críticas a la prohibición para viajeros

El brote de Ébola causó 88 muertes en la República Democrática del Congo y un fallecimiento en Kampala, Uganda, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este contexto, la directora ejecutiva de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la Dra. Jeanne Marrazzo, indicó que la restricción de viaje puede frenar la propagación del virus, pero señala que las medidas se deben realizar en conjunto con controles de salida en los países afectados y sin perder cuidado a los derechos humanos, según CNN.

El medio estadounidense cita a Marrazzo asegurando que “señalar a los titulares de pasaportes no estadounidenses es señalar a los no ciudadanos estadounidenses” y que “los patógenos no reconocen pasaportes”.

EE.UU. suspende por 30 días la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Foto: Canva.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos consideran que el riesgo para la población de ese país es bajo, pero los CDC le harán seguimiento por tratarse de una "situación en evolución".