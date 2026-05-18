Expertos coinciden: "El dólar estadounidense enfrenta riesgos significativos de caída en los próximos años"

La incertidumbre geopolítica generada por la guerra en Medio Oriente reavivó el debate sobre la hegemonía del dólar como el principal refugio financiero global. Si bien la divisa estadounidense registró subas iniciales frente a monedas de referencia, un análisis más profundo muestra un panorama menos alentador para diversos analistas de fondos de inversión y centros de estudios internacionales. Expertos advierten que las tensiones globales, sumadas a los desequilibrios fiscales internos de Washington, amenazan con acelerar un proceso de desdolarización de la economía global en el mediano plazo.

Un dólar debilitado ante el conflicto en Medio Oriente

En un análisis publicado por el diario argentino La Nación (GDA), el periodista económico Willem Hooper examina cómo la histórica reacción de los inversores de recurrir a la moneda estadounidense ante crisis internacionales está mostrando fisuras. Durante las etapas más agudas de la tensión bélica, el billete verde alcanzó una apreciación máxima del 2,2% frente al dólar canadiense, del 3,36% frente al euro y del 4,15% frente al franco suizo. Sin embargo, una vez alcanzado un principio de tregua, ese repunte se desvaneció de forma casi inmediata.

Frente al dólar canadiense, la divisa de Estados Unidos registró una caída de aproximadamente 1,6% desde el inicio de las negociaciones, arrastrando una rentabilidad negativa del 0,1% desde el comienzo de las hostilidades. Especialistas consultados por el medio mencionado señalan que la velocidad con la que el mercado abandonó las posiciones en la moneda estadounidense evidencia que el rol de activo seguro tradicional está bajo cuestionamiento, alimentando las dudas sobre el futuro de la hegemonía del dólar.

Déficit fiscal y los riesgos de desdolarización

El estratega financiero Bill Blain, fundador de Windshift Capital, explicó a La Nación que el comportamiento reciente del mercado es un síntoma claro de una divisa en declive. El analista argumenta la existencia de una estructura denominada "trinidad soberana virtuosa" para sostener la salud financiera de una potencia, compuesta por una moneda fuerte, un mercado de bonos sostenible y estabilidad política. Actualmente, estos tres pilares se encuentran bajo una fuerte presión en la administración norteamericana.

Un empleado bancario trabaja junto a fajos de billetes estadounidenses. Foto: Archivo El País

La expansión constante de la deuda soberana derivada del déficit fiscal de Estados Unidos, combinada con la polarización política interna y la aplicación de aranceles globales, contribuyen al deterioro de la economía estadounidense. Según Blain, las tensiones que involucran a potencias energéticas regionales funcionan como un catalizador que acelera la tendencia hacia la desdolarización, restándole atractivo a los instrumentos denominados en moneda estadounidense para el resguardo de capitales a largo plazo.

Recomendaciones de inversión y el avance de divisas alternativas

La cautela respecto al futuro del sistema monetario actual es compartida por grandes firmas de gestión patrimonial. Desde la consultora internacional Cambridge Associates señalaron al medio argentino que el repunte transitorio provocado por la crisis no altera sus proyecciones negativas para los próximos años. "Seguimos creyendo que el dólar estadounidense se enfrenta a riesgos significativos de caída en los próximos años y recomendamos a los inversionistas que mantengan una posición infraponderada del dólar en sus carteras", manifestaron de forma categórica, sugiriendo una diversificación hacia otros activos financieros: “el dólar estadounidense seguirá siendo vulnerable en los próximos años, incluso si se fortalece aún más en el corto plazo”.

Especialistas proyectan una vulnerabilidad del dólar en los próximos años. Foto: Canva

Por otro lado, los informes del centro de estudios Chatham House añaden un elemento de preocupación para Washington: el desempeño de China. Durante el transcurso del conflicto en Medio Oriente, el gigante asiático logró que su moneda se apreciara, convirtiéndose en el único importador neto de energía a nivel mundial que vio fortalecer su tipo de cambio en este período. Este aislamiento relativo de la economía estadounidense frente al resto de los mercados emergentes sugiere que las subas superficiales del billete verde, lejos de reflejar solidez, terminan debilitando su competitividad general y abren espacio para que el yuan gane terreno en las transacciones comerciales internacionales.

Con información de Willem Hooper, La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.