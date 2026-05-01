La demanda de trabajadores de la construcción se dispara en EE.UU. y requerirá 500.000 empleados el próximo año

Mientras el mercado laboral general en Estados Unidos comienza a emitir señales de enfriamiento, con consumidores que perciben una mayor dificultad para hallar empleo y un aumento en los anuncios de despidos, la industria de la construcción se mueve en la dirección opuesta, disparando una demanda de trabajadores en el país.

Según datos de la revista Fortune, este sector enfrenta una demanda sin precedentes de albañiles y otros trabajadores, impulsada por la necesidad de renovar una fuerza laboral envejecida y el crecimiento exponencial de la infraestructura necesaria para sostener la inteligencia artificial.

La magnitud del desafío es considerable: el grupo empresarial Asociación de Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en inglés) estimó que la industria deberá incorporar 456.000 nuevos trabajadores para el año 2027, lo que representa un incremento del 30,7 % respecto a las necesidades actuales, de acuerdo a lo consignado por Fortune. Esta presión sobre la mano de obra se ve agravada por un fenómeno demográfico crítico, ya que casi una quinta parte de los trabajadores de la industria de la construcción supera los 55 años, lo que sitúa al sector en una carrera contra el tiempo para formar relevos antes de que el conocimiento técnico se retire definitivamente de las obras.

Causas estructurales de la escasez de trabajadores en el sector de la construcción

Entre las principales tendencias que explican el déficit de trabajadores, el informe de ABC señala:



Envejecimiento de la fuerza laboral y aumento de las jubilaciones

y aumento de las jubilaciones Restricciones migratorias , que limitan la disponibilidad de trabajadores

, que limitan la disponibilidad de trabajadores Altos costos de materiales y presiones inflacionarias

y presiones inflacionarias Cambios tecnológicos, incluyendo la expansión de infraestructura vinculada a inteligencia artificial

Incertidumbre económica y regulatoria

Además, ciertos segmentos, como los vinculados a centros de datos y proyectos tecnológicos, están impulsando una demanda específica de trabajadores calificados, como electricistas especializados o profesionales, cuyos salarios superan los US$ 88.000 anuales.

Trabajadores de la construcción en Estados Unidos. Foto: Freepik.

ABC informa que por cada US$ 1.000 invertidos en construcción, se generan alrededor de 3.450 nuevos empleos en el país. A esto se le suma que el 92 % de las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados, según el portal El Español, que cita a la Asociación de Contratistas Generales.

Oficios técnicos: la "economía esencial" que busca personal

Dentro de este panorama, ciertos perfiles técnicos están ganando un protagonismo inusual en las proyecciones de empleo. Un informe reciente citado por Fortune destaca que los empleos en oficios calificados crecerán un 5,3 % promedio hasta 2034, superando ampliamente la tasa general del mercado. En particular, la demanda de electricistas aumentará un 9,5 % y la de técnicos en climatización (HVAC) un 8,1 %, lo que refleja la complejidad de las nuevas instalaciones industriales.

A pesar de esta ambición por relocalizar la producción y fortalecer la infraestructura, líderes industriales como el CEO de Ford, Jim Farley, advierten sobre el déficit de lo que denomina la "economía esencial". En declaraciones recogidas por Fortune, Farley estimó un faltante de medio millón de trabajadores en construcción, señalándole al medio Axios que, aunque existe la intención política y empresarial de crecer, actualmente no hay suficiente personal capacitado para "respaldar esa ambición" y mantener el ritmo que los centros de datos y las fábricas modernas exigen.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.