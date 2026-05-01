Día de los Trabajadores: por qué la comunidad latina celebra hoy, mientras Estados Unidos lo hace en setiembre

Este viernes 1º de mayo de 2026 se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en América Latina y en varios otros países del mundo. Conmemorar esta fecha es una tradición que comparten numerosas naciones de la región, aunque existen excepciones como Estados Unidos, donde no constituye un feriado nacional. En ese país, la celebración equivalente es el Labor Day (Día del Trabajo), que se conmemora el primer lunes de setiembre.

En este contexto, cada vez que llega esta fecha muchos se preguntan por qué no se celebra el Primero de Mayo en Estados Unidos como en el resto de los países, a pesar de que conmemora un hecho ocurrido en suelo estadounidense.

El hecho histórico que se recuerda cada Primero de Mayo

La conmemoración del 1º de mayo tiene sus raíces en los eventos ocurridos en Chicago en 1886, indica el portal Hechos Históricos. La fecha refiere a los llamados "Mártires de Chicago", trabajadores estadounidenses que desde el 1° de mayo de 1886 llevaron a cabo paralizaciones en miles de fábricas en busca de mejoras en las condiciones laborales y perdieron su vida en las manifestaciones, según La Nación.

La protesta derivó en enfrentamientos violentos, conocidos como la Revuelta de Haymarket, que culminaron con la muerte de varios manifestantes y policías y la posterior ejecución de líderes sindicales que fueron acusados injustamente.

En 1889, la Segunda Internacional, una organización de partidos socialistas y laboristas, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador en homenaje a estos acontecimientos. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en un símbolo global de la lucha por los derechos laborales.

Explosión que desencadenó los disturbios de Haymarket en 1886, conflicto en el que perdieron la vida los Mártires de Chicago. Foto: Wikimedia Commons.

Por qué en Estados Unidos no se celebra el Día de los Trabajadores el 1º de mayo como en otros países

Según el medio CNN, que cita al historiador laboral y profesor emérito de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Joshua Freeman, el Primero de Mayo fue celebrado por mucho tiempo por los estadounidenses, como también el Día del Trabajo en setiembre.

El origen de "Labor Day" en setiembre se debe a que, en 1882, el Sindicato Central de Trabajadores formó una asociación que agruparía a los sindicatos de todos los oficios y grupos étnicos, mientras que la organización laboral Knights of Labor celebró con éxito una convención en la ciudad, detalla CNN.

La revuelta de Haymarket, en la que acusaron a los Mártires de Chicago, origen del Día de los Trabajadores. Foto: La Nación/GDA.

Gracias a esto, los sindicatos de todo Estados Unidos iniciaron la tradición de realizar sus propias celebraciones laborales a principios de setiembre, agrega el mismo medio. Con el paso del tiempo, los estados fueron reconociendo al feriado en setiembre.

En 1894, el Congreso de Estados Unidos decretó el primer lunes de septiembre como feriado federal.

Según informa CNN, el Día del Trabajo empezó a verse como un festejo más "moderado", en comparación con el 1º de mayo, que proviene del Congreso Socialista Internacional Marxista.