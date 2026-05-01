Qué se celebra hoy, viernes 1° de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 1° de mayo de 2026, esta selección de efemérides reúne los principales hechos históricos y nacimientos vinculados con un día como hoy en la historia. En la fecha aparecen conmemoraciones, decisiones políticas y episodios internacionales que forman parte de las efemérides más recordadas.

Qué se celebra el 1° de mayo

Cada 1° de mayo se celebra en varios países del mundo el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha en la que se conmemoran los logros en materia laboral a nivel internacional y que además sirve para reflexionar acerca de los desafíos que todavía persisten para los trabajadores de todo el mundo.

La fecha del 1° de mayo refiere a los llamados "Mártires de Chicago", trabajadores estadounidenses que desde el 1° de mayo de 1886 llevaron a cabo paralizaciones en miles de fábricas en busca de mejoras en las condiciones laborales y perdieron su vida en las manifestaciones.

Los reclamos apuntaban a las pésimas condiciones laborales que trajo la Revolución Industrial en Gran Bretaña durante el siglo XVIII. En el cuarto congreso de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá en 1884, se convocó a los obreros a reclamar por una jornada de ocho horas, indicó el medio La Nación. En este sentido, utilizaron el lema de "ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa".

Por el elevado nivel de violencia en los enfrentamientos entre los trabajadores y la policía, además de la explosión de una bomba, que dejó fallecidos, el gobierno declaró el estado de sitio y el toque de queda. Tras esa medida los paros cesaron y en los días siguientes las autoridades detuvieron a numerosos huelguistas, explicó el citado medio.

Grabado que ilustra la explosión en la Revuelta de Haymarket. Foto: Michael J. Schaack / Commons

El 21 de junio de ese mismo año acusaron a ocho líderes laborales de conspiración para asesinato por la explosión, recogió la plataforma Uruguay Educa.

Cinco de ellos —Parsons, Spies, Fielden, Schaw y Engel— fueron ahorcados; otro —de apellido Lingg—, se suicidó en prisión y dos —Fischer y Nebee— fueron condenados a cadena perpetua. Siete años después de estos hechos, se determinó la inocencia de los condenados. Así, se liberaron a quienes permanecían en prisión.

Eventos históricos que ocurrieron un 1° de mayo

1997. En las elecciones al Parlamento del Reino Unido, el laborista Tony Blair derrotó con amplitud a los conservadores de John Major, al obtener el 43,2 % de los votos frente al 30,7 % de sus adversarios. Los liberales, por su parte, alcanzaron el 16,8 %.

1982. En el contexto de la Guerra de las Malvinas, aviones británicos bombardearon dos pistas de aterrizaje cercanas a Port Stanley, capital de las Islas Malvinas. El objetivo fue impedir el aterrizaje de aviones argentinos de suministros o posibles ataques contra la flota británica en la zona de exclusión.

Islas Malvinas, reclamadas por Argentina al Reino Unido. Foto: Canva

1979. Groenlandia logró la autonomía interna de Dinamarca y pasó a contar con Gobierno y asamblea legislativa propios. El proceso fue considerado un paso clave en su camino de autogobierno dentro del territorio insular.

1898. En la Bahía de Manila, en Filipinas, tuvo lugar la llamada Batalla de Cavite, que terminó con la derrota de la flota española del Pacífico ante la marina de Estados Unidos. El episodio fue decisivo en el desenlace de la guerra hispano-estadounidense.

1890. Como homenaje a la Revuelta de Haymarket, iniciada en Chicago por la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas, se celebró por primera vez en el mundo el Primero de Mayo como fiesta internacional del trabajo. La fecha quedó desde entonces asociada a los reclamos obreros.

1865. En Buenos Aires se firmó en secreto el tratado de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay para enfrentar a Paraguay, gobernado por el mariscal Francisco Solano López. El conflicto derivó en una de las guerras más sangrientas de América del Sur.

1853. En Argentina, la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución, con lo que puso fin a las guerras civiles y sentó las bases de la Organización Nacional. Se trató de un hecho central en la consolidación institucional del país.

1851. Se inauguró en el Palacio de Cristal de Londres la primera gran Exposición Universal de la historia. El evento reunió a miles de expositores de distintos países y se convirtió en una vidriera de los avances técnicos de la revolución industrial.

1707. Mediante el Acta de Unión, Inglaterra y Escocia se unieron para conformar el Reino Unido de la Gran Bretaña. Aunque conservaron sus estructuras legales y religiosas, pasaron a tener una bandera y un Parlamento únicos.

381. En Constantinopla, el emperador Teodosio el Grande inauguró el II Concilio ecuménico. La reunión reafirmó la condena del arrianismo y reconoció los derechos del patriarca de Constantinopla.

305. Los Augustos Diocleciano y Maximiano abdicaron en el marco del sistema de la Tetrarquía, que establecía una sucesión reglada dentro del Imperio romano. La decisión buscó garantizar el orden político, aunque poco después se abriría una nueva crisis entre sus sucesores.

Quiénes nacieron un 1° de mayo

1881. Nació en Orcines, Francia, Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo y filósofo evolucionista. Su pensamiento propuso una visión del cosmos alejada de interpretaciones puramente materialistas y buscó tender puentes entre ciencia y religión.

1852. Nació en Petilla de Aragón, España, Santiago Ramón y Cajal, médico histólogo y patólogo. Sus investigaciones sobre la estructura del sistema nervioso y la neurona lo llevaron a obtener el Premio Nobel de Medicina.

1769. Nació en Dublín, Irlanda, Arthur Wellesley, primer duque de Wellington y comandante del ejército británico. Su figura quedó asociada a las campañas contra las tropas napoleónicas y a la derrota de Napoleón en Waterloo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.