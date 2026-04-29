Uruguay atraviesa un período de tiempo fresco bien otoñal: todavía no aparecen los fríos crudos pero ya se alejaron las tardes calurosas. Con variaciones según la zona del país que se tome como referencia, la temperatura mínima ya se ubica por debajo de los 10° y la máxima aún roza los 20°. No obstante, un fenómeno denominado frente cálido atravesará el territorio nacional el próximo viernes 1° de mayo, que es feriado, y los meteorólogos anuncian probabilidad de lluvias y un posterior descenso térmico.

El pronóstico del tiempo del especialista Mario Bidegain señala que durante miércoles y jueves "las temperaturas van a seguir en el mismo tenor", con "máximas entre 21° y 22° y mínimas en torno a 12° o 13° grados" en Montevideo. El viernes la mínima será "incluso un poquito más alta, 15°", mientras la máxima se mantendrá en 21°.

"Pero sucede el viernes que hay una desmejora", dijo en diálogo con El País e informó que llegará un frente cálido, que refiere a una masa nubosa proveniente del norte. Precisamente el norte será la zona más afectada, con lluvias probablemente abundantes, de entre 30 y 40 milímetros. En Montevideo, si bien se espera un "cambio de tiempo hacia la tarde" con un cielo más cubierto, en principio no está previsto que llueva.

"Las precipitaciones, si ocurren, serán mínimas" en la capital, aseveró Bidegain. Lo que sí sucederá es que este fenómeno provocará un descenso de temperatura, aunque ligero: el sábado y el domingo la máxima será de 17° o 18° y la mínima "va a caer un par de grados" a 11° o 12°, pero habrá "tiempo bueno" con cielo prácticamente despejado.

El pronóstico de Inumet para los próximos días y el 1° de mayo

Para Montevideo y el área metropolitana, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene 8° de mínima y 20° de máxima este miércoles, con intervalos de sol y nubes, aunque ventoso hacia la tarde y noche. El jueves habrá entre 7° y 21°, también sin lluvias.

El viernes 1 de mayo Inumet pronostica aumento de nubosidad con períodos de cielo cubierto y "precipitaciones y tormentas aisladas" luego del mediodía. La mínima será de 11° y la máxima de 20°.

Transito y gente con paraguas circulando por Paraguay esquina La Paz en dia de lluvia en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Para el fin de semana, ya sin probabilidad de lluvias, Inumet dice que el sábado habrá entre 9° y 17° y el domingo entre 7° y 17°, marcando un descenso de temperatura con respecto al feriado, aunque todavía no en valores invernales. Hacia la semana entrante prevé un nuevo aumento, al menos en la máxima, que subirá a 19°, pero todavía faltan varios días para saberlo con precisión.