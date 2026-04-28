El pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 29 de abril presentará condiciones variables en el país, con una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 23°C.

En el noroeste, la mañana se presentará con aumento de nubosidad y presencia de neblinas, mientras que hacia la tarde y noche se observará una disminución de la nubosidad aunque persistirán bancos de niebla. Los vientos serán del norte entre 10 y 20 km/h con períodos variables más suaves, rotando al oeste en la segunda mitad del día. Se prevén temperaturas entre 6°C y 23°C.

Para el noreste, la mañana mostrará un incremento de la nubosidad acompañado de neblinas y bancos de niebla, además de heladas agrometeorológicas. En la tarde y noche, el cielo tenderá a despejarse parcialmente con neblinas persistentes. Los vientos soplarán del norte entre 10 y 20 km/h, con períodos variables, cambiando al oeste más tarde. Las temperaturas oscilarán entre 4°C y 23°C.

En el suroeste, se prevé una mañana con aumento de nubosidad y condiciones ventosas en zonas costeras, junto a precipitaciones aisladas. Durante la tarde y noche, el cielo estará algo nuboso con períodos de mejora, aunque se mantendrán neblinas y bancos de niebla. Los vientos del noroeste alcanzarán entre 10 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, luego rotando al oeste con rachas de hasta 50 km/h. Temperaturas entre 6°C y 22°C.

En el centro-sur, la mañana comenzará con aumento de nubosidad y ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras. Hacia la tarde y noche se alternarán períodos nubosos y claros, manteniéndose el viento. Se prevén vientos del noroeste entre 10 y 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h, rotando al suroeste con menor intensidad. Las temperaturas irán de 5°C a 21°C.

En el este, la mañana estará marcada por el aumento de nubosidad con neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que en la tarde y noche el cielo se presentará parcialmente nuboso con períodos de mejora y probables chaparrones. Los vientos del noroeste oscilarán entre 10 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, rotando al oeste. Temperaturas entre 4°C y 21°C.

Vista del Puerto de Punta del Este desde el nuevo edificio de World Trade Center. Foto: Ricardo Figueredo

En Punta del Este, la mañana tendrá aumento de nubosidad con probables chaparrones, mientras que en la tarde y noche se alternarán nubes y claros en un contexto ventoso. Los vientos del noroeste soplarán entre 10 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, disminuyendo hacia la noche al suroeste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 12°C y 19°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con aumento de nubosidad y condiciones ventosas. Durante la tarde y noche se prevén períodos de cielo algo nuboso y nuboso con mejoras temporarias. Los vientos del noroeste estarán entre 10 y 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h, amainando hacia el suroeste. Las temperaturas oscilarán entre 7°C y 20°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.