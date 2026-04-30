Uscis suspendió decisiones migratorias temporalmente en Estados Unidos: a quiénes impacta la orden de Trump

El gobierno de Estados Unidos tomó una nueva medida en busca de endurecer sus políticas migratorias por motivos de seguridad nacional. En ese contexto, la administración de Donald Trump decidió pausar temporalmente sus decisiones sobre solicitudes de inmigración.

Esto responde a las medidas de verificación de seguridad que EE.UU. adoptó recientemente. La razón detrás de la pausa es asegurarse de que las solicitudes de inmigración cumplan con estas nuevas directrices, informó CNN, citando a una fuente con conocimiento de la situación y un memorando interno corroborado por este mismo medio estadounidense.

La semana pasada, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) distribuyó directrices internas en las que instruye a sus funcionarios a reenviar solicitudes pendientes de distintos beneficios migratorios para que sean sometidas a verificaciones de antecedentes más exhaustivas por parte del FBI, según muestran los documentos, de acuerdo a un artículo de CBS News, que también obtuvo estos documentos.

Esos beneficios pausados incluyen: solicitudes de asilo, residencia permanente (green card) y ciudadanía estadounidense, según CBS.

Los casos pausados son todos aquellos que no hayan pasado por los controles de seguridad recientemente ampliados.

La decisión del gobierno de Trump de pausar las decisiones migratorias afecta a los solicitantes de residencia permanente (green card), entre otros. Foto: Freepik

Por mucho tiempo, Uscis ha utilizado las bases de datos del FBI para evaluar solicitudes migratorias y descartar riesgos de seguridad en los solicitantes. No obstante, los documentos citados por CNN y CBS News indican que los controles de seguridad reforzados fueron impulsados por la decisión del FBI de otorgar al Uscis un mayor acceso a su base de datos de antecedentes penales, como parte de una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero.

Bajo esta orden el Departamento de Justicia, como organismo que supervisa al FBI, debe proporcionar al Uscis acceso a su base de datos de historial criminal “en la máxima medida permitida por la ley”, con el objetivo de identificar a actores delictivos, según CBS News.

El impacto de esta política de Trump sobre solicitantes de beneficios migratorios

La pausa temporal sorprendió a abogados de inmigración en Estados Unidos, que intentaron entender el freno en las aprobaciones y lo vincularon con antecedentes similares, cuando se suspendieron decisiones por motivos de seguridad, informó CNN.

La medida actual podría impactar trámites como residencias, permisos de trabajo y renovaciones de DACA y TPS. Las resoluciones se retomarán una vez que se completen nuevas verificaciones de seguridad en los casos, agregó CNN.