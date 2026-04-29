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Estados Unidos no dejará entrar ni salir del país a las personas que postergaron este trámite con el pasaporte

Para tener libre ingreso y salida de EE.UU., un pasaporte debe tener vigencia al momento de viajar. De lo contrario, el pasajero puede estar sujeto al rechazo por las autoridades o aerolíneas.

El País
El País
29/04/2026, 15:26
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Pasaportes de Estados Unidos junto al presidente Donald Trump.
Pasaportes de Estados Unidos junto al presidente Donald Trump.
Foto: AFP/Canva.

Las autoridades de Estados Unidos establecen requisitos precisos que debe cumplir un pasaporte para considerarse válido al ingresar o salir del país, tanto para ciudadanos como para extranjeros. Este documento es fundamental para realizar viajes internacionales.

El gobierno estadounidense se encargará de verificar que la documentación de cada pasajero esté en regla y cumpla con los estándares aceptados para viajar internacionalmente. Es por ello que los pasaportes deben estar vigentes y en buen estado físico antes de cruzar una frontera.

Estados Unidos anunció que no exigirá pasaporte o documentos para volar a las personas incluidas en esta lista

De acuerdo con la información oficial del gobierno estadounidense, el pasaporte tiene una vigencia de 10 años para personas de 16 años o más.

EE.UU. negará la entrada y salida a los extranjeros y ciudadanos que no cumplan este requisito con su pasaporte

Los pasajeros que presenten un pasaporte vencido no pueden ingresar a Estados Unidos, aunque cuenten con una ciudadanía de ese país, advirtieron las autoridades migratorias estadounidenses en un anuncio.

Como requisito clave para el tránsito internacional, el pasaporte es obligatorio para entrar o salir de Estados Unidos. Para ser admitido en el control migratorio, el documento debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar vigente para viajar
  • Estar en buenas condiciones físicas (sin tachaduras ni hojas sueltas)
  • Cumplir con los requisitos de validez del país al que se dirija el pasajero

Las aerolíneas pueden prohibir el embarque a pasajeros en vuelos internacionales sin un documento de viaje válido y vigente. Las empresas suelen revisar los pasaportes para evitar que los pasajeros tengan inconvenientes para entrar a su país de destino.

Agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revisando el pasaporte de una viajera en el aeropuerto.
Control de pasaportes en un aeropuerto.
Foto: Donna Burton/CBP.

Qué hacer en caso de tener un pasaporte vencido

Es fundamental que las personas que tengan la intención de viajar cruzando fronteras hagan el trámite de renovación de su pasaporte si el mismo no cumple con las normas internacionales. En situaciones más extremas, el pasajero puede realizar la solicitud para tramitar un pasaporte de emergencia. De todos modos, lo recomendable es revisar la fecha de expiración de antemano para no exponerse a posibles inconvenientes al viajar.

Consecuencias por intentar viajar este documento expirado

Los pasajeros que intenten viajar con un pasaporte que ya expiró pueden enfrentarse a las siguientes situaciones:

  • Impedimento de abordaje al avión.
  • Denegación de entrada: se le prohibirá el ingreso de forma inmediata en el puerto de entrada.
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